ChievoVerona Women, presentato il nuovo logo. Accordo col Cittadella per la nascita di un polo logistico femminile

Due grandi novità per il ChievoVerona Women.

La società femminile, tramite il proprio sito ufficiale, ha infatti lanciato il nuovo logo e annunciato la nascita di un polo logistico femminile in accordo con il Cittadella.

La presidente gialloblù, Alice Bianchini, ha espresso tutta la sua emozione per la presentazione ufficiale del nuovo emblema e ha parlato dei progetti che mirano a consolidare ulteriormente la realtà scaligera nel panorama sportivo del calcio femminile: «Rivolgendo lo sguardo al passato, di strada ne è stata fatta tanta; se guardiamo al futuro, non sappiamo cosa ci aspetterà, ma le basi che abbiamo gettato sono sicura che ci porteranno lontano, regalandoci moltissime soddisfazioni. Oggi è un giorno importante per il nostro club: con il nuovo logo iniziamo un altro capitolo della storia di questa società. Il motore della nostra macchina è sicuramente il settore giovanile: dai Primi Calci alla Primavera, contiamo circa 130 ragazze. Per noi è motivo d'orgoglio essere diventati quest’anno Scuola Calcio Élite e lavoriamo ogni giorno per far crescere il nostro movimento e permettere alle nostre bambine di diventare le calciatrici di domani. Ne approfitto per ringraziare il Comune di Mozzecane che ha realizzato per noi un'intera area di spogliatoi presso il centro sportivo di San Zeno di Mozzecane. Il nostro fiore all'occhiello, invece, è la Prima Squadra, ad oggi prima in classifica nel campionato nazionale di Serie B. I sacrifici fatti finora ci hanno permesso di mostrarvi finalmente la nostra nuova identità: il nuovo logo non è solo un semplice stemma da apporre sulle maglie, ma vuole rappresentare un club importante nel calcio femminile italiano e di riferimento nel territorio».

Nell'ambito del settore giovanile, per accogliere e far maturare le ragazze che vogliono addentrarsi nel mondo del calcio, la società ha stipulato un accordo con l'U.S. Cittadella, che ha sede a Mantova, nel centro sportivo di Colle Aperto, situato in via Terracini. L'obiettivo che la dirigenza clivense, si è posta è quello di creare un nuovo polo logistico nel mantovano, a pochi chilometri da Verona, così da allargare il bacino di utenza da cui attingere. Tutti gli allenamenti saranno realizzati nella struttura di Colle Aperto, grazie al preziosissimo aiuto degli istruttori del Chievo Women, altamente qualificati e preparati in ogni ambito. L'impianto, di recente realizzazione, nel corso di questi anni è stato affidato in gestione alla società neroverde, che ne ha curato ogni minimo dettaglio, dal terreno di gioco fino agli spogliatoi.