Chievo Women, il debutto in Coppa Italia sorride alle gialloblù: pareggio da Serie A col Napoli

Debutto positivo in Coppa Italia per il ChievoVerona Women.

Archiviate con il primo posto in classifica le prime cinque giornate di Serie B, allo stadio Olivieri va in scena una sfida di grande fascino contro il Napoli Femminile, formazione che milita in Serie A.

Come riportato sul sito ufficiale del Club gialloblù, mister Venturi opta qualche piccolo cambiamento rispetto alle scorse uscite, lanciando tra i pali l'esordiente Boaglio. Titolare anche Dallagiacoma, spesso utilizzata come arma a gara in corso. Confermatissime in avanti Boni e Marenic.

Ritmi alti e tanto agonismo nei primi minuti di partita, con le clivensi attente a non concedere spazi ma anche propositive in avanti. Al 20' gialloblù vicine il vantaggio: Boni si libera di un'avversaria e scaglia un destro potente, che solo il palo riesce a fermare. Si salvano le partenopee nella prima vera chance importante del match.

L'inizio della ripresa è tutto del Napoli, che fin dalla prime battute prova ad imporsi e domina il possesso, alla ricerca del vantaggio. La pressione offensiva porta i suoi frutti al 49′: schema su punizione dalla linea laterale che libera Gonzalez, rapida nel far partire un tiro-cross insidioso. Sul pallone si avventa Goldoni, che con un bel colpo di testa spedisce in fondo al sacco. Colpito a freddo, il Chievo fatica a reagire per qualche minuto, mentre sulla scia della rete realizzata il Napoli prova ancora a spingere in attacco. Dopo un breve periodo di confusione, le clivensi tornano a macinare il loro gioco, mettendo in seria difficoltà le avversarie. Da una punizione sulla fascia sinistra, Bolognini pesca, dopo qualche deviazone, Peretti appostata sul secondo palo. Stop e tiro della numero 7 che trova il riflesso di Chiavaro, su cui si avventa Salaorni. La centrale è più veloce di tutte e trova il tap-in decisivo del meritato pareggio. La seconda metà della ripresa, dopo la grande intensità dei primi quindici minuti, scorre via con ritmi più lenti e tanta lotta a centrocampo, con difficoltà nel costruire occasioni pericolose da entrambe le parti. Le ospiti provano a mettere pressione alla difensa clivense, ma le ragazze di mister Venturi si difendono con grande applicazione. Dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine della contesa.

Ottima prestazione quindi del Chievo, che ferma il Napoli nella prima partita del girone di Coppa Italia. La categoria di differenza tra le due formazioni non si è vista, con la squadra della Diga forte di consapevolezza e qualità tecnica. Il gol di Salaorni lascia aperta la qualificazione ai quarti di finale, che potrebbe decidersi proprio nel prossimo turno della competizione in programma il 20 novembre ancora a Verona contro l'Empoli Ladies. Prevista ora una settimana di stop, prima di un'altra battaglia di alto livello a Como.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CHIEVOVERONA WOMEN - NAPOLI FEMMINILE 1-1 (0-0)

Reti: 49' Goldoni (N), 56' Salaorni (C)

ChievoVerona Women: Boaglio; Tunoaia, Salaorni, Zanoletti; Pecchini (63′ Piergallini), Peretti (81′ Fabbroni), Gidoni, Mascanzoni (46′ Bolognini), Dallagiacoma (81′ Verrino); Boni, Marenic (67′ Fancellu).

Napoli: Chiavaro; Abrahamsson, Di Marino, Corrado; Erzen, Sara Gonzalez, Kuenrath (67′ Colombo), Goldoni, Imprezzabile (46′ Porcarelli); Jaimes, Popadinova (46′ Chatznikolaou).

Ammonite: Imprezzabile (N), Marenic (C)