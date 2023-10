Il Chievo Women lotta, ma cede nella ripresa: all'Olivieri è tris della Ternana

A tre giorni di distanza dalla sconfitta agli ottavi di Coppa Italia per mano della Juventus, l'H&D Chievo Women cade anche in campionato nell'altra sfida di cartello giocata allo stadio Olivieri contro la capolista Ternana.

Grande protagonista della prima parte della prima frazione è il portiere Soggiu, che al debutto con la maglia gialloblù non delude le attese: eccezionale, in questo senso, il riflesso con cui nega a Tarantino la gioia del gol sul tentativo potente e da buona posizione dell'attaccante. Il primo tiro pericoloso delle scaligere arriva al 31′ con Saggion: conclusione dalla distanza della centrocampista deviata in angolo sopra la traversa grazie a un grande intervento di Ghioc. Prima di andare negli spogliatoi, il Chievo rischia grosso su un retropassaggio debole di Congia. Tarantino si trova ancora in area davanti a Soggiu, ma la ventenne è ancora una volta superlativa ed evita lo svantaggio. Si va dunque negli spogliatoi con il risultato di 0 a 0.

Nella ripresa è partenza sprint per le ospiti, subito arrembanti dopo il riposo. Al 55′ ancora decisivo Soggiu, che si allunga per respingere un diagonale di Labate. Al 64', però, arriva l'episodio che cambia e indirizza la gara: Toomey non riesce ad anticipare Pirone, atterrata in area. L'arbitro decreta il penalty e dal dischetto Vigliucci realizza con precisione, portando in vantaggio le umbre. Nel momento migliore della ripresa gialloblù, colpisce nuovamente la Ternana: al minuto 81 è infatti proprio una ripartenza improvvisa a essere fatale, liberando al tiro Labate. Nonostante tutto, è ammirevole il successivo forcing del Chievo, che spinge per trovare almeno il gol che accorcerebbe le distanze. Ci va vicino al minuto 88, quando su un cross a rientrare di Begal è Landa a colpire di testa, spaventando Ghioc ma non riuscendo a centrare la porta. All'ultimo secondo, con l'arbitro con il fischietto già in bocca, una disattenzione delle padrone di casa apre la possibilità del terzo gol alle ospiti: Lombardo ne approfitta e va sul fondo, offrendo a Tui un facile assist. La spagnola colpisce senza problemi all'interno dell'area e chiude la gara col punto esclamativo per le rossoverdi.

Finisce dunque 0-3 allo stadio Olivieri. L'occasione per rifarsi arriva già domenica, 22 ottobre, quando le gialloblù affronteranno in trasferta il Brescia.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HARLEY&DIKKINSON CHIEVO WOMEN - TERNANA WOMEN 0-3

Reti: 65′ rig. Vigliucci (T), 81′ Labate (T), 95′ Tui (T)

H&D Chievo: Soggiu, Toomey (69′ Bercelli), Micciarelli, Congia, Pizzolato; Peddio (57′ Poli), Ketis, Saggion, Marengoni (77′ Begal); Landa, Picchi. All. Fabio Ulderici

Ternana: Ghioc, Massimino, Pacioni, Fusar Poli, Di Criscio, Labate, Porcarelli (80′ Wagner), Tui, Vigliucci (90′ Quazzico), Pirone, Tarantino (72′ Lombardo). All. Fabio Melillo

Ammonite: Micciarelli (C), Ulderici (all. Chievo), Congia (C)