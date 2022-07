Chievo Women, ufficiale il rinnovo della veterana Salaorni

Francesca Salaorni si lega al ChievoVerona Women per un altro anno, rinnovando così una storia d'amore intramontabile.

L'ormai veterana del Club, pronta a giocare la ventunesima stagione in maglia gialloblù, rappresenta qualcosa di più di una bandiera per la società scaligera.

"Nata" a soli otto anni nelle giovanili, ha vissuto tutti i momenti più importanti del Chievo e oggi ne è diventata un punto di riferimento assoluto. Ad un passo dalle 200 presenze, ha realizzato 13 gol in carriera: di certo non pochi per un difensore. Una predisposizione che ha dimostrato anche in questa annata, alla fine della quale con 3 gol e 3 assist è risultata la giocatrice del pacchetto arretrato che ha contribuito di più alla fase realizzativa.

Ma Salaorni è apprezzata soprattutto come "guerriera" della retroguardia, tanto che viene descritta come «una lottatrice che con i suoi tackle, la sua fisicità, la sua abnegazione, mette tutto ciò che ha in ogni partita per difendere la porta gialloblù come se fosse quella di casa sua».