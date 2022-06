ChievoVerona Women, Premio alla Carriera per la capitana Boni

A due settimane dalla sua ultima partita, Valentina Boni ha ricevuto dal Coni Verona il Premio alla Carriera.

Un riconoscimento che le è stato assegnato al termine di un percorso lungo e pieno di successi, che la calciatrice ha reso unico grazie ai valori che quotidianamente ha dimostrato dentro e fuori dal campo. La consegna è avvenuta nella giornata di ieri, domenica 5 giugno, all'evento "Coni Verona in Festa", organizzato in occasione della Giornata Nazionale dello Sport e della festa finale dei Centri Coni. È stato un momento di incontro che ha fatto registrare una grande partecipazione, in particolare di tantissimi bambini e bambine, nel corso del quale la numero 10 e capitana gialloblù è entrata a far parte delle Eccellenze dello Sport Veronese.