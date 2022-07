ChievoVerona Women, doppio rinnovo: Zanoletti e Fancellu ancora in gialloblù

È ufficiale un doppio rinnovo per il ChievoVerona Women: Stefania Zanoletti e Flavia Fancellu vestiranno ancora la maglia gialloblù.

Per Zanoletti, ormai leader della difesa, sarà il terzo anno con la squadra scaligera. L'esperta centrale lombarda rappresenta il primo tassello della rosa 2022/23: si tratta di una delle colonne del reparto arretrato che ha contribuito a rendere la retroguardia del Chievo una delle più solide della categoria. Dopo un primo anno condizionato da qualche infortunio, nell'ultima stagione la numero 27 si è presa il proprio posto, garantendo equilibrio e personalità. 27 proprio come le presenze che ha fatto registrare a fronte delle 28 gare totali, un ulteriore dato che testimonia l'importanza della calciatrice per la formazione di Venturi. Ma oltre alle abilità in fase di copertura, Zanoletti ha anche conteso la palma di difensore-goleador alla compagna di reparto Salaorni. Due delle sue tre reti, realizzate entrambe nei minuti conclusivi, hanno portato da sole 4 punti in più, decisivi per il podio finale. Insomma, una certezza su cui la società potrà contare ancora fino al 2023.

Oltre all'esperienza, il Chievo non rinuncia nemmeno alla linea verde con la conferma di Fancellu. Anche la giovane laterale sarda classe 2004, proseguirà la sua avventura veronese anche nella stagione 2022/23. «Sono molto contenta di continuare il mio percorso qui. La fiducia del Club, del mister e l'affiatamento con le mie compagne mi hanno spinto a rimanere. Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione, sono pronta a dare il mio contribuito». Arrivata la scorsa estate da più giovane della rosa, negli ultimi mesi ha conquistato uno spazio sempre più importante nelle gerarchie. Le sue potenzialità, invece, sono state evidenti fin da subito, come dimostrano i 3 gol e i 2 assist messi a referto nelle sole 6 gare con la Primavera.