ChievoVerona Women, il sigillo di Zanoletti vale i tre punti con la Pink Bari

Squadra in casa ChievoVerona Women

Nel Saturday Night Match contro la Pink Bari, il ChievoVerona Women offre una prestazione di spessore di fronte al folto pubblico dello stadio Olivieri.

Dopo la ricerca della rete protratta per tutto l'arco della gara, le gialloblù finalizzano a cinque minuti dal termine grazie al terzo sigillo stagionale di Stefania Zanoletti: l'esperta centrale sfrutta al meglio la palla inattiva disegnata da Peretti e sigla in incornata l'1-0 finale.

Diverse le indicazioni positive lasciate dalla squadra di mister Venturi: le scaligere hanno creato tantissime occasioni, centrando anche una traversa con Alkhovik, senza concedere nessuna iniziativa realmente pericolosa alle pugliesi. Oltre alla solidità difensiva data dal terzo clean sheet di fila, da sottolineare anche l'ottima prova di Michela Franco in mediana.

Terzo successo consecutivo e terzo posto momentaneo in classifica, dunque, che catapulta con fiducia ed entusiasmo Boni e compagne verso la volata finale del campionato: le ultime due importanti sfide previste saranno in trasferta con Tavagnacco e in casa col Cortefranca.