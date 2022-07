ChievoVerona Women, Dallagiacoma rinnova fino al 2023

Stefania Dallagiacoma si lega al ChievoVerona Women per un'altra stagione, confermandosi come punto di riferimento della squadra gialloblù.

Con il rinnovo fino al 2023, per l'ala sarà il quinto anno in maglia scaligera. Giocatrice decisiva nello scacchiere tattico di mister Giacomo Venturi, la si ricorda con piacere per la sua rete realizzata al 91' contro il Ravenna, dove si è regalata l'emozione più grande, mettendo in fondo al sacco un pallone importantissimo per la conquista del podio della Serie B. Ma non solo quella, visto che ben 5 sue marcature hanno aperto una rimonta o deciso il risultato nel corso dell'ultima annata. La trentina si è sempre dimostrata un'arma a gara in corso e, tra i principali punti di forza, ci sono i suoi rapidi strappi a lasciare sul posto le difese avversarie. Le sue sgasate sulla corsia, ora, saranno dunque a disposizione del Chievo ancora per un altro anno.