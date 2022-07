C'è un nuovo bomber per il ChievoVerona Women: ufficiale l'acquisto di Ferrato

C'è un nuovo bomber per l'attacco del ChievoVerona Women: è infatti ufficiale l'acquisto di Claudia Ferrato.

La punta, classe 1996, arriva a titolo definitivo dal Sassuolo, pronta a portare tecnica, esperienza e gol al servizio delle nuove compagne gialloblù. Si tratta di un "nove" classico con un trascorso già molto importante alle spalle, come testimoniano le quattro stagioni con la maglia neroverde. Nonostante i suoi 26 anni ancora da compiere, la centravanti ha già realizzato più di 100 reti in carriera ed è una garanzia anche dal punto di vista della generosità e dell'applicazione in ogni allenamento.

«Questa è l'occasione che stavo cercando. Ho voglia di riscatto» ha dichiarato la calciatrice cresciuta a Padova. «A convincermi è stata la fiducia che ho sentito fin dalla prima telefonata. Si aggiungono senz'altro la serietà di un club che ci tiene a fare le cose fatte bene, oltre al gioco e ai risultati ottenuti l'anno scorso che mi hanno subito indirizzata verso questa scelta».

Ferrato arriva nella formazione di mister Venturi per tornare grande protagonista, come ha già dimostrato nella prima metà dell'esperienza nella massima categoria. Un infortunio, infatti, ha condizionato le ultime pagine della sua avventura emiliana. «Dopo il brutto infortunio, questa è l'occasione che stavo cercando. Ci sono tutti i presupposti per far bene insieme e non vedo l'ora di iniziare, anche se purtroppo il 18 settembre è ancora lontano. Obiettivi? A livello personali ho voglia di riscatto, di rivincita, ma soprattutto ho voglia di tornare a divertirmi in campo. Mi piace di più parlare del collettivo e credo che l'obiettivo sia ripetersi e se possibile migliorare l'annata precedente. Il livello della Serie B si alzerà, ma credo che questa squadrasi farà trovare pronta».