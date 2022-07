ChievoVerona Women, il primo acquisto è una "numero uno": ufficiale Sargenti

Il primo acquisto del ChievoVerona Women è una "numero uno".

La società femminile scaligera, tramite i propri canali ufficiale, ha annunciato l'acquisto di Asia Sargenti, portiere classe 2003 in arrivo a titolo definitivo dalla Juventus.

La giovane calciatrice ha difeso nelle ultime due stagioni la porta della Primavera bianconera, raggiungendo in entrambe le annate le finali di categoria. Più che di una nuova esperienza, per Sargenti di tratta di un lieto ritorno a casa, dal momento che nel suo percorso di crescita professionale ha vissuto anche un'importante avventura nel vivaio gialloblù. Nonostante la giovane età, inoltre, l'estremo difensore ha già messo a referto 9 presenze in Serie A con il Chievo-Valpo e torna a Verona con grande entusiasmo e nuova esperienza alle spalle.