Calciomercato Valgatara, primo botto a sorpresa: arriva bomber Guccione

Primo grande colpo della nuova stagione per il Valgatara, che ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante Giovanni Guccione.

Dopo la salvezza conquistata nel doppio confronto dei playout contro il PescantinaSettimo, i blaugrana del presidente Silvano Caliari si sono affidati al nuovo direttore sportivo Filippo Baltieri che, dopo la riconferma di mister Andrea Matteoni, si è messo subito al lavoro per allestire una rosa competitiva per la prossima stagione, sempre in Eccellenza.

Il primo tassello si è concretizzato proprio con l'arrivo del classe 1989, centravanti di classe ed esperienza, che nell'annata appena conclusa aveva iniziato nel Ciliverghe, per poi passare nel Treviso, squadra con la quale ha vinto il girone B di Eccellenza, fornendo un grande aiuto nella promozione in Serie D.