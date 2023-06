Montorio, ufficiali i primi due primi acquisti della nuova stagione: ecco Fiumicetti e Ambrosi

Primi due colpi di mercato per il Montorio, che ha iniziato con il botto la propria campagna acquisti in vista della nuova stagione di Eccellenza.

La società bianconeroverde, infatti, ha innanzitutto comunicato l'ingaggio di Alberto Fiumicetti. Il versatile attaccante di Soave, classe 2000, divide la sua vita tra il campo e l'attività familiare. Passione estiva per il padel, ma il resto dell'anno, invece, la passione è quella per il gol. Un passato nelle giovanili dell'Hellas, due stagioni nella primavera gialloblù; le esperienze in Lega Pro e Serie D con Fermana e Mantova e poi l'Eccellenza. Reduce da un anno iniziato a Caldiero e terminato alla Virtus Cornedo, dove i suoi gol e assist hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo salvezza, è ottimista nei confronti della nuova stagione: «Mi aspetto un anno diverso dove cercare di puntare il più in alto possibile perché abbiamo una bella squadra».

Dopo Fiumicetti è arrivato l'annuncio dell'arrivo di Mattia Ambrosi: anche lui farà parte della nuova rosa affidata al riconfermato mister Michele Cherobin. Il profilo del giocatore è quello del centrocampista "box to box"; lo stesso classe 2000 si definisce una «mezz'ala di recupero palloni e inserimento per segnare con doti fisiche e tecniche importanti», come dimostrano le quattro reti messe a segno lo scorso campionato al Castelnuovo. L'ancora giovane ma importante carriera conta esperienze in prestigiose squadre giovanili quali Chievo, Sambonifacese, Mantova e Virtus. I cinque anni tra i grandi sono invece divisi tra la D con il Villafranca e l'Eccellenza. Grande entusiasmo in vista della prossima stagione, dove l'obiettivo è quello di puntare più in alto possibile: «Lascio che sia il campo a parlare, sono venuto a Montorio per fare molto bene».