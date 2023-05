Playout Eccellenza, ribaltone a sorpresa al ritorno: impresa Valgatara, Pescantina retrocesso

Si è giocato domenica, 21 maggio, il secondo e ultimo round dei play-out di Eccellenza.

Tra le due contendenti del girone A, a spuntarla alla fine è stato il Valgatara, che al comunale di Pescantina è riuscito a imporsi a sorpresa col Pescantina Settimo, ribaltando così clamorosamente il verdetto finale dopo la sconfitta dell'andata a Marano di Valpolicella.

I ragazzi di mister Matteoni hanno chiuso i 90 minuti in vantaggio per 2 a 0, grazie alla doppietta di Bonetti, e ai supplementari nel finale hanno trovato il gol salvezza con Caia. Retrocessione dunque per il Pescantina Settimo di Orfei, che poteva anche permettersi di perdere 2 a 0.

Questo il riepilogo della gara valida per i play-out di ritorno di Eccellenza:

GIRONE A