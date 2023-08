Baroni dopo Heidenheim-Verona: «Partita intesa, ora testa agli impegni ufficiali»

Marco Baroni, allenatore dell'Hellas, ha parlato in conferenza stampa al termine del test match Heidenheim-Verona, quinta e ultima amichevole precampionato dei gialloblù.

Queste le parole del tecnico toscano, riportate sul sito ufficiale del Club scaligero:

Mister, che partita è stata? «Una partita intensa, giocata contro una squadra che ha vinto lo scorso campionato e ha un sistema di gioco collaudato. È stata sicuramente una gara impegnativa dal punto di vista del temperamento e della corsa, però i ragazzi hanno dato tutto. Questi test ci sono serviti per avvicinarci al meglio alle prossime gare ufficiali».

Che indicazioni ti porti via rispetto anche alle scorse amichevoli? «Ci è servito alzare il livello di difficoltà. In questo momento abbiamo diverse assenze e siamo tornati alla difesa a tre perché oggi abbiamo più giocatori centrali che esterni e centrocampisti, quindi abbiamo cercato di mettere in campo i ragazzi sfruttando al meglio le loro caratteristiche ed evitando di snaturare troppo le loro qualità. Questo test ci è servito molto, ho visto da parte di tutti dedizione e impegno, ora dobbiamo sistemare ancora diverse cose».

Anche oggi erano presenti molti tifosi al seguito della squadra… «Ringrazio i tifosi che sono venuti fino qua in Germania, a inizio partita si sentivano solo loro dentro lo stadio. Speriamo di ricompensarli al più presto».