Baroni dopo Hellas-Virtus: «Ritiro positivo, la squadra ha risposto bene anche in questa gara»

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine di Hellas-Virtus, terza e ultima amichevole del ritiro dei gialloblù.

Queste le principali dichiarazioni del tecnico toscano:

Cosa si porta a casa da questo ritiro? «Ho ringraziato tutti i ragazzi. Abbiamo avuto delle difficoltà nella gestione del lavoro a causa di varie assenze ma la squadra ha lavorato forte, con grande dedizione e impegno. Oggi volevo una prestazione di intensità e fisica. Ero consapevole che non fosse facile quando ci sono dei carichi di lavoro così importanti. Era importante scavare nelle risorse mentali e fisiche, la squadra ha risposto bene e sono molto contento».



Perché oggi non ha giocato Faraoni: aspetti fisici o per il mercato? «Marco ha lavorato sempre bene e con grande attenzione. La sua volontà è quella di restare vuole qua, ha solo avuto un affaticamento alla caviglia a seguito di un colpo subito. Abbiamo pensato di non rischiare sia lui che Hien viste che sono partite sempre a rischio perché c'è tanto carico addosso».



Saponara cosa vi può dare? «Riccardo ha qualità e esperienza in questo campionato. Deve trovare una condizione fisica adeguata. Lo aspettiamo. Non era in preventivo che giocasse, stamattina ha partecipato alla seduta, gli ho chiesto se si sentisse di giocare e mi ha detto di si. È un giocatore che ha qualità e che ci darà un contributo importante».

Come valuta le prestazioni di Hongla? «Martin è un ragazzo che mi ha sorpreso, sta lavorando davvero molto bene. Gioca con entusiasmo e con vigore fisico. Ha corsa e fisicità ma sa giocare bene anche il pallone e questo è un connubio non facile da trovare. In questo momento io mi preoccupo solo di allenarlo forte».

Come sta Duda? «Sta migliorando, è un giocatore che sto aspettando perché per me è un bravo calciatore. Non vediamo l’ora che venga a darci una mano. Lui ha tanta voglia e adesso penseremo a farlo rientrare in gruppo».



Che valutazione da dei giovani che sono venuti in ritiro con la Prima squadra? «Sono rimasto molto impressionato da Cissè, per come gioca con qualità e personalità. Anche gli altri ragazzi hanno fatto un bel ritiro. Il nostro obiettivo è farli crescere e questo ritiro ha fatto loro sicuramente molto bene».