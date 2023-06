Ambrosiana, ufficiali i primi rinforzi di mercato: dopo Bertoldi, arriva anche Hyseni

Sono iniziati i ritocchi di mercato per l'Ambrosiana, pronta a ripartire dall'Eccellenza dopo aver solamente accarezzato il sogno promozione in Serie D.

Il primo a essere stato ufficializzato dalla società della Valpocella è stato Michelangelo Bertoldi. Classe 1996, difensore centrale, Bertoldi ha iniziato a tirare i primi calci al pallone nelle giovanili del Chievo, salvo poi iniziare una carriera tra Eccellenza e Serie D, conquistata al Vigasio al termine della stagione 2018/19. Nelle ultime stagioni Michelangelo ha indossato - sempre in Eccellenza - la maglia del Pescantina Settimo.

Dopo un corteggiamento di un anno del direttore sportivo Mattia Bergamaschi, è finalmente diventato un giocatore rossonero anche Alessio Hyseni. Classe 1997, si tratta di un centrocampista con il vizio del gol con doppia nazionalità italiana e albanese. Dopo essere cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Perugia, Hyseni è stto convocato nelle nazionali Under 17 e Under 19 dell'Albania, arrivando a giocare anche nella massima serie albanese. Tornato in Italia, ha giocato in Serie D ed Eccellenza tra Lanciano, Sulmona e Avezzano.

Dopo aver vestito la maglia rossonera, infine, è tornato come direttore sportivo del settore giovanile Alberto Zanolli.