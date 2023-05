Playoff Eccellenza, niente da fare per l'Ambrosiana: al secondo turno accede l'Academy Plateola

Si infrange all'"Italo e Beppino Bombana", di fronte all'Academy Plateola, il sogno dell'Ambrosiana di ritornare in Serie D.

La gara secca, valida come primo turno dei playoff di Eccellenza, si è chiusa infatti con un netto 0 a 3 per la formazione di mister Zattarin, squadra che aveva provvisoriamente fermato il campionato per la ripetizione della gara con la Clivense. I rossoneri vanno già sotto di un gol in avvio per l'incornata vincente di Turea, puntuale a mettere a segno un cross di Mioni. A complicare le cose ai valpolicellesi, ecco anche il rosso comminato a Andriani, arrivato a circa una decina di minuti dal termine, quando oramai l'epilogo era già quasi scritto. Infatti, è ancora Mioni a rendersi autore di una discesa in area, arrestata irregolarmente da Sadif: per il direttore di gara, il signor Zampieri di Rovigo, non ci sono dubbi e assegna calcio di rigore. Alla trasformazione del penalty va Episcopo, che fa 2 a 0. Trascorrono pochi minuti e l'Academy cala anche il tris grazie al capitano Lelj, pronto a infilare in rete una punizione battuta da Appiah. Termina qui dunque la corsa dell'Ambrosiana di mister Corghi, alla quale bisogna riconoscere il merito di aver condotto un campionato eccellente, restando fino alla fine in continua lotta per il titolo alla trionfatrice Clivense. L'Academy Plateola passa quindi il turno e ora affronterà domenica, 21 maggio, il Bassano che si è già qualificato direttamente alla finale per aver chiuso al secondo posto a otto lunghezze di distanza dall'Unione La Rocca Altavilla.