Hellas Verona: pareggio in rimonta per la squadra di Baroni; con l'Atalanta finisce 2-2

Finisce 2-2 la gara tra Atalanta e Hellas Verona che chiude la 32a giornata di Serie A. Dopo aver battuto il Liverpool ad Anfield, la squadra di Gasperini si fa sorprendere in casa da una grande reazione degli uomini di Baroni. Nel primo tempo l'Atalanta domina la gara e trova due reti in pochi minuti prima con Scamacca, in un momento straordinario di forma e poi con Ederson. I nerazzurri però non chiudono il match e nella ripresa succede l'impensabile. Dall'11' al 15' il Verona trova due reti con Lazovic e Noslin. Gasperini prova a risvegliare l'Atalanta con i cambi. Sul finale assalto nerazzurro, ma l'Hellas si chiude e riesce a difendersi fino al triplice fischio. Un pareggio importante per la squadra di Baroni in chiave salvezza, ma anche per il morale dopo la sconfitta interna subita contro il Genoa. Trovare un punto sul campo dell'Atalanta avanti di due gol non è impresa facile e questo dimostra che il Verona può lottare davvero con tutte le altre formazioni fine alla fine per cercare di rimanere in Serie A.

In cronaca. Dopo due minuti Toloi prova un destro dal limite dell'area, ma la palla esce rasoterra distante dal palo di sinistra. Al 7' colpo di testa di Holm troppo centrale e sfera tra le mani di Montipò. Al 13' Atalanta in vantaggio: Koopmeiners serve in area Scamacca, che alza la palla e poi la colpisce a mezza altezza con il collo, mandandola sotto la traversa. Al 18' Noslin serve Suslov, che salta un avversario in area, poi con il destro non riesce a trovare la porta a tu per tu con Carnesecchi. Pochi secondo dopo sulla ripartenza arriva il raddoppio dei padroni di casa: Scamacca lancia in campo aperto Ederson, che entra in area e conclude con il destro, palla che non lascia scampo a Montipò. Al 22' Koopmeiners colpisce con il corpo sbilanciato e mette alto, mentre poco dopo anche Pasalic non trova lo specchio della porta. Al 31' cross di Koopmeiners e colpo di testa di Pasalic: respinge in corner Montipò. Sessanta secondi dopo Koopmeiners conclude ad incrociare con il destro, ma manda di poco fuori. Al 34' De Keteleare calcia verso la porta e trova una deviazione, che costringe l'estremo difensore gialloblù a mettere in calcio d'angolo. Al 40' Suslov calcia dalla distanza e Carnesecchi respinge e mette in corner. Al 42' ammonito Suslov per un intervento in scivolata in ritardo su Holm. Due minuti dopo Pasalic serve al limite dell'area Koopmeiners, che impegna Montipò in una presa in due tempi. Termina il primo tempo con il punteggio di 2-0 per l'Atalanta.

Inizia la ripresa e dopo cinque minuti ci prova Cabal al volo, ma la sua conclusione è troppo centrale e non crea problemi a Carnesecchi, che respinge con i pugni. All'11' l'Hellas Verona accorcia le distanze: Noslin serve al limite Lazovic, che conclude con il destro e manda la palla all'angolino basso di sinistra. Al 13' tra i gialloblù fuori Bonazzoli e dentro Swiderski. Al 15' arriva il pareggio della squadra di Baroni: cross di Centonze dalla destra verso il primo palo e anticipo secco di Noslin su Carnesecchi che aspetta troppo nell'intervenire. Al 18' Gasperini manda in campo Lookman, Miranchuk e Kolasinac al posto di Scamacca, De Ketelaere e Toloi. Al 29' tiro improvviso di Miranchuk molto pericoloso, ma Montipò para in due tempi. Al 32' doppio cambio nel Verona: fuori Lazovic e Suslov, dentro Mitrovic e Vinagre. Due minuti dopo Holm dentro l'area spreco tutto e manda altissimo da pochi metri. Al 36' fuori Holm e dentro Hateboer nell'Atalanta, mentre subito dopo ammonito Dani Silva nel Verona, che trattiene vistosamente per la maglia Miranchuk. Al 42' proprio Miranchuk prova a concludere dal limite dell'area, ma trova la risposta in corner di Montipò. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Hien si divora un gol di testa a pochi passi dalla porta, ma tutto in posizione di offside. Al 45' nel Verona fuori Folorunsho e Centonze, dentro Coppola e Tchatchoua. Al 46' Miranchuk sul dischetto del rigore conclude di prima intenzione, ma Montipò la blocca a terra. Al 48' Noslin si accentra e calcia di potenza; la conclusione è forte ma centrale e Carnesecchi blocca in due tempi. Dopo sei minuti di recupero termina la gara con il punteggio di 2-2.