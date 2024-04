L'Hellas Verona perde in casa 2-1 con il Genoa e viene superato anche dal Cagliari

Il Genoa in rimonta vince 2-1 sul campo del Bentegodi e lascia in Verona in piena zona pericolo. Dopo un primo tempo di equilibrio, nella ripresa i padroni di casa conducono il possesso, ma a trovare il gol decisivo sono gli ospiti. I Grifoni blindano la permanenza in Serie A, i gialloblù invece frenano la propria corsa salvezza.

In cronaca. Dopo otto minuti Hellas Verona in vantaggio: passaggio filtrante di Lazovic per Bonazzoli che, solo davanti a Martinez, lo supera e deposita in rete. Al 12' cross di Ekuban e parata facile di Montipò. Al 16' tiro di Noslin dal limite dell'area, ma Bani è bravo a mettere in corner. Quattro minuti dopo il Genoa batte un calcio d'angolo e Vasquez di testa colpisce la parte alta della traversa. Al 29' Frendrup prova il tiro, ma non inquadra la porta. Al 34' Serdar di testa non spaventa Martinez, che blocca il tentativo del centrocampista. Al 45' arriva il pareggio degli ospiti: cross di Haps per Ekuban che, in seguito ad un rimpallo con Lazovic, riesce a battere Montipò. Finisce il primo tempo con il punteggio di 1-1. Una prima frazione di gara divertente al Bentegodi con alcuni spunti positivi da entrambe le parti. Inizia la ripresa e dopo sei minuti calcio di punizione di Gudmundsson ben ribattuto dalla difesa gialloblù. Al 10' ci prova Bonazzoli per il Verona, ma la sua conclusione termina fuori dallo specchio della porta. Al 13' arriva il vantaggio del Genoa: Vasquez conclude di sinistro, sulla respinta di Montipò è bravo Gudmundsson nel tapin vincente. Al 27' grandissima occasione per Thorsby che, da posizione ravvicinata, viene fermato da un ottimo intervento di Montipò. Un minuto dopo il Verona trova il pari con Swiderski, ma la rete viene annullata per fuorigioco millimetrico rilevato dal Var. Al 31' contropiede del Genoa sprecato da Sabelli che non trova il gol del 3-1. Al 37' ci prova Messias con un pallonetto, bravo Montipò a bloccare. Dopo cinque minuti di recupero termina la gara con la vittoria del Genoa 2-1 pesantissima in chiave salvezza. La squadra di Gilardino si stacca completamente dalla zona pericolo, mentre il Verona viene superato anche dal Cagliari e manca il sorpasso a Lecce, Udinese ed Empoli. Sconfitta davvero pesante per i ragazzi di Baroni dopo una buona gara disputata.