Verona cala l'asso e centra la terza vittoria consecutiva

La Tezenis esce dal PalaPania di Chiusi con due punti fondamentali per la classifica. Terza vittoria consecutiva per la truppa di Coach Ramagli che sale a 10 punti in classifica e guarda con fiducia al big match di sabato sera contro Forlì. Grande prova difensiva dei gialloblù che salgono di tono offensivamente nel secondo tempo guidati dai 21 punti di Devoe e dai 14 di un eccellente Stefanelli.

Coach Ramagli, che deve rinunciare al lungodegente Bartoli, sceglie nei primi cinque Penna, Devoe, Udom, Esposito e Murphy. Risponde Coach Bassi con Tilghman, Raffaelli, Chapelli, Bozzetto e Jerkovic. In un inizio di partita caratterizzato da grande fisicità e tante palle perse il primo canestro è di Devoe in penetrazione con la mano destra, Chiusi si sblocca con un appoggio di Possamai su assist di Ceron. Ramagli è costretto a richiamare dopo 1’30” in panchina Murphy per il secondo fallo. Verona prova a piazzare il primo break con Massone, Gazzotti e Stefanelli ma Chiusi rimane in partita con l’ottima presenza in area di Possamai e l’impatto di Ceron dalla panchina. Il primo quarto si conclude con il canestro di Chapelli che fissa il punteggio sul 12-13.

Il secondo periodo si apre con l’appoggio di Dell’Osto che firma il primo sorpasso Chiusi sul 14-13, replica subito sul ribaltamento di fronte Gazzotti con il settimo punto personale. Murphy rientra in campo e ben supportato da Penna piazza il 4-0 che costringe Coach Bassi al timeout al 13’ sul 14-19. L’Umana esce bene dal minuto di sospensione con la bomba di Ceron e continua ad alternare difesa a uomo e zona per togliere ritmo all’attacco gialloblù. È Stefanelli l’uomo in più dalla panchina di Verona, il numero 1 con 5 punti consecutivi porta i suoi alla doppia cifra di vantaggio, 19-29 al 17’. Chiusi, nonostante il poco apporto fin qui del suo leader Tilghman, resta nel match e con la tripla di Dell’Osto riaccorcia fino al 26-30 di fine secondo periodo.

In avvio di terzo periodo sono Penna e Possamai a scambiarsi i primi canestri, Coach Bassi continua a zona 2-3 ma l’ottima regia di Penna permette ai gialloblù di mantenere le 5 lunghezze di vantaggio sul 32-37 con l’appoggio di Devoe al 24’. La fase centrale del quarto è targata San Giobbe, Jerkovic e Raffaelli si iscrivono a referto e portano i suoi in vantaggio sul 41-39. È Devoe a trovare i giusti spiragli nella zona, il numero 10 con 5 punti consecutivi tiene in partita i suoi. La bomba di Ceron chiude il quarto sul 51-48 per i padroni di casa.

Gazzotti dalla lunetta apre l’ultima frazione di gioco per il -1, Raffaelli continua il suo ottimo momento e con la bomba del 54-50 obbliga Ramagli a timeout con 7’42” da giocare. Come nella prima parte di gara, è Stefanelli a guidare la Tezenis, 5 punti filati in uscita dal minuto di sospensione per la guardia gialloblù e sono 14 per lui in 19 minuti. La gara entra nella sua fase calda, Devoe riporta i suoi in vantaggio 57-58 e Murphy lo imita per il +3. Timeout Bassi sul 57-60 al 37’. Devoe non accenna a fermarsi e con la quarta bomba di giornata porta i gialloblù sul +6. Tilghman dalla lunetta accorcia a -4 ma nei possessi successivi la difesa di Verona alza il livello, Chiusi non trova più la via del canestro e la Tezenis conquista due punti fondamentali per la classifica. 59-64 il risultato finale al PalaPania.

IL TABELLINO

Umana Chiusi - Tezenis Verona 59-64 (12-13, 14-17, 25-18, 8-16)



Umana Chiusi: Lorenzo Raffaelli 11 (1/3, 3/6), Marco Ceron 11 (2/3, 2/7), Luca Possamai 10 (5/8, 0/0), Austin Tilghman 9 (0/8, 1/1), Alessandro Chapelli 6 (3/4, 0/0), Nicolo Dellosto 5 (1/2, 1/3), Davide Bozzetto 4 (1/2, 0/2), Mihajlo Jerkovic 3 (0/4, 1/3), Alessandro Zani 0 (0/0, 0/0), Matteo Martini 0 (0/0, 0/0), Giulio Lorenzoni 0 (0/0, 0/0), Maksim Brinza 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 34 12 + 22 (Mihajlo Jerkovic 8) - Assist: 10 (Mihajlo Jerkovic 3)



Tezenis Verona: Gabe Devoe 21 (3/8, 4/8), Francesco Stefanelli 14 (4/7, 2/7), Kamari Murphy 10 (3/6, 0/0), Giulio Gazzotti 9 (3/6, 0/0), Lorenzo Penna 8 (1/2, 1/1), Ethan Esposito 2 (1/6, 0/0), Liam Udom 0 (0/1, 0/2), Federico Massone 0 (0/2, 0/2), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/0), Alberto Morati 0 (0/0, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 31 9 + 22 (Giulio Gazzotti 8) - Assist: 15 (Lorenzo Penna 4)