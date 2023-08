Tezenis Verona è “Un amore così grande”: inizia la campagna abbonamenti 2023-2024

Inizia la campagna abbonamenti 2023-2024 della Tezenis Verona. Si riparte dal campionato di Serie A2 con la voglia e l’obiettivo di coinvolgere ancora tanti veronesi attorno alla squadra.

La Tezenis ha regalato emozioni sugli spalti nella stagione del ritorno in Serie A, con una media di oltre 4000 presenze di media. Un numero notevolissimo, un tesoro per la società e per la città di Verona. Questa Scaligera è…”Un amore così grande”…proprio da qui nasce il claim della nuova campagna abbonamenti che vuole coinvolgere giovani e famiglie con un occhio sempre di attenzione per gli abbonati storici.

La campagna abbonamenti

– L’abbonamento comprende 17 gare interne (1 di Supercoppa, 11 di regular season e 5 della fase ad orologio).

– Due fasi di vendita : fase 1 con prezzo ulteriormente scontato fino al 15 settembre e partita di Supercoppa in regalo; fase 2 attiva dal 18 Settembre e valida fino alla prima gara casalinga contro Cento.

– Conferma dei 4 settori PARTERRE, TRIBUNA CENTRALE, TRIBUNA LATERALE, GRADINATA. Il settore gradinata, quindi tutto il secondo anello, sarà il più economico mentre il primo anello sarà diversificato tra tribuna laterale e tribuna centrale. Il settore parterre rimarrà come sempre a bordo campo.

– La prelazione sarà attiva da Mercoledì 23 Agosto e prevede la possibilità, per tutti gli abbonati della stagione 2022-2023, di confermare il proprio posto fino alle ore 12 di Sabato 9 Settembre.

– Confermata l’opzione relativa all’abbonamento-famiglia che prevede la sottoscrizione di tessere stagionali per due adulti più un under 16 che saranno vendibili esclusivamente presso la Sede di Scaligera Basket.

– Per tutti i settori, riduzioni relative a due fasce d’età. Scaligera Basket ha deciso di praticare un prezzo ridotto per gli Under 16 e gli Over 65.

– Oltre all’acquisto on line e in sede sono attivi anche tutti i punti vendita fisici di Vivaticket in provincia di Verona.

Sul sito www.vivaticket.com l’elenco completo dei punti abilitati.

FASI DI VENDITA

– PRELAZIONE E PRIMA FASE: prelazione con conferma del posto per i SOLI abbonati della stagione 2022-23 e vendita dei posti liberi a PREZZO AGEVOLATO a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 23 agosto in sede, online su vivaticket.it e nei punti fisici Vivaticket di Verona e provincia.

La prelazione è da esercitare entro le ore 12 di SABATO 9 SETTEMBRE.

– SECONDA FASE: Da lunedì 18 settembre a sabato 7 ottobre a PREZZO NORMALE.

ORARI SEDE

Da mercoledì 23 agosto a giovedì 14 settembre dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, sabato dalle 10.00 alle 12.00.

Da lunedì 18 settembre dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, mentre il sabato la sede sarà aperta solamente il 7 Ottobre (orario 10.00/12.00), ultimo giorno utile per la sottoscrizione delle tessere.

I PREZZI:

Fino al 14 settembre prezzi agevolati con il settore gradinata intero a partire da 160 euro e pacchetto famiglia da 390; a salire tribuna laterale, centrale e parterre. Da lunedì 18 settembre la vendita sarà ad un prezzo maggiorato, a partire da 180 euro per la gradinata intero. Tutti i prezzi su scaligerabasket.it