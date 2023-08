Tezenis Verona al raduno, 150 tifosi salutano l'inizio della nuova stagione

Primo giorno di lavoro per la Scaligera che ha iniziato la nuova stagione al Pala AGSM AIM di Verona. Oltre 150 tifosi hanno salutato i gialloblù al primo allenamento in città, al quale seguiranno altri 5 giorni di lavoro prima della partenza per Madonna di Campiglio, sede, per il quarto anno consecutivo, del ritiro estivo dal 23 al 29 agosto.

Dal 23 il Palazzetto dello Sport di Carisolo ospiterà gli allenamenti dei ragazzi di Coach Ramagli. Alla struttura, utilizzata anche nelle passate edizioni, sarà possibile accedere durante tutte le sedute di lavoro. I gialloblù sfrutteranno anche spazi in esterna a Pinzolo per gli allenamenti atletici.

La Tezenis Verona farà base a Madonna di Campiglio, all’Alpen Suite Hotel, struttura a 5 stelle con 28 suite. Anche in questo caso si tratta di una conferma rispetto alle passate edizioni all’insegna della continuità e dell’eccellenza.

Due date da segnare in calendario durante il ritiro estivo. Il 24 agosto a partire dalle ore 19:00 la Tezenis sarà protagonista dell’evento Basketime, organizzato dalla Pro Loco di Carisolo; un appuntamento per fare quattro tiri a canestro con i gialloblù di coach Ramagli con uno speciale aperitivo accompagnato da musica e animazione.

Il 29 agosto, invece, alle 16:45 la Tezenis giocherà il primo scrimmage della stagione contro la Vanoli Cremona al Palazzetto dello Sport di Carisolo. Ingresso libero.

“La nostra ripartenza - ha commentato coach Ramagli - il 17 di agosto, coincide con l’inizio del nuovo progetto tecnico. Veniamo da una stagione che ci ha visti tornare in Serie A2; dovevamo ricostruire una squadra interamente e quindi abbiamo pensato ad un team che possa avere slancio verso il futuro con i quasi 25 di età media".

E ancora: "Vogliamo essere competitivi da subito e ambiziosi però questa è una squadra alle quale dovremo chiedere dei miglioramenti giorno dopo giorno per arrivare agli obiettivi”.

“La squadra è cambiata totalmente - gli ha fatto eco Liam Udom - tutti hanno voglia di dare il proprio contributo, il lavoro sarà importantissimo partendo da quello individuale per arrivare al miglioramento di squadra. Personalmente spero di continuare a crescere e di dimostrare di essere un giocatore di alto livello. Ora dobbiamo iniziare a dare il massimo e allenarci con grandissima coesione”.