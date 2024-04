La Tezenis trionfa nella Giornata Gialloblù sconfiggendo la Juvi Cremona 89-68

La Tezenis Verona torna alla vittoria sconfiggendo la Ferraroni Juvi Cremona 89-68. Prima parte di gara nella quale Verona subisce le iniziative di Shahid ma trova in Buva ed Udom i due riferimenti offensivi che la porta a chiudere 47-42 all’intervallo. A cavallo di terzo e quarto periodo il decisivo parziale piazzato dai ragazzi di Coach Ramagli che, alzando le mura difensive, possono correre in transizione con ritmo e fluidità. Cinque uomini in doppia cifra guidati dai 23 e 9 rimbalzi di Ivan Buva. Grande impatto anche della coppia Udom – Esposito. Con questi 2 punti la Tezenis si assicura la quarta posizione e guarda con fiducia al match di domenica 21 aprile sul campo di Torino.

CRONACA

Coach Ramagli sceglie il quintetto con Penna, Devoe, Udom, Esposito e Buva. Replica Coach Bechi con Shahid, Cotton, Costi, Tortù e Vincini. Sblocca la gara Buva dalla lunetta, Cremona è fluida offensivamente e si affida a Vincini per portarsi al 6-9 dopo 3’ di gara. Tortù allunga dalla lunetta con il 2/2, lo segue Vincini che schiaccia il +7 ospite. La Tezenis prova a scuotersi con Buva ed Esposito ed aggancia con i 5 punti filati di Liam Udom, 15-15 al 5’. L’ala in maglia numero 27 è l’uomo più in partita dei gialloblù, ne mette altri 3 e Verona sorpassa 18-17. Debutta nel match anche il rientrante Stefanelli, subito impatto positivo dell’ala toscana che prima prende un ottimo sfondamento e poi serve Esposito per l’appoggio rovesciato del 20-17. Stefanelli muove anche il proprio tabellino con 5 punti consecutivi, il periodo si conclude 28-21 per i padroni di casa.

Shahid mette la tripla che apre il secondo quarto, lo imita Benetti ed è -1 Cremona. La Juvi si schiera a zona 2-3, brava Verona a muovere la palla e trovare Vittorio Bartoli che appoggia dal centro area. Shahid impatta a quota 30, Devoe mette i primi punti di serata dall’arco e Buva piazza il semi gancio; il tabellone dice 35-30 a metà secondo periodo. Cremona è coriacea e nel momento più difficile della prima metà di gara piazza il 6-0 che obbliga Ramagli al timeout sul 35-36 con 4’25” da giocare. Devoe interrompe il digiuno gialloblù con un buon fade away e Verona, con il ritorno in campo di Penna, prende le misure alla zona di Coach Bechi. Nell’ultimo minuto del primo tempo Buva dalla lunetta prova ad allungare il break Tezenis, Shahid è letale dai 6,75 ma è il gran canestro di Stefanelli allo scadere manda le squadre al riposo lungo sul 47-42.

Inizio di terzo quarto con polveri bagnate per la Tezenis, Cremona mette in moto il suo leader Shahid ed accorcia a -3. Buva riprende il proprio cammino dalla lunetta, fa 2/2 e riporta Verona a +5 dopo 2’ di gioco. Cotton ed Esposito si scambiano i canestri del 51-46 ma Shahid non accenna a fermarsi e, ben supportato da Tortù e Cotton, riporta la Juvi in vantaggio 53-54. Le squadre si sfidano a viso aperto, Penna è francobollato a Shahid e lo sforzo del Capitano porta la guardia USA a perdere ritmo offensivo. Stefanelli torna nella gara e si dimostra molto aggressivo sui due lati del campo, i tiri liberi del numero 1 e la gran schiacciata di Esposito fanno esplodere il Pala AGSM AIM sul 62-56 del 28’. Verona stringe le maglie difensive e corre in transizione, il diciassettesimo punto personale di Liam Udom obbliga Bechi al secondo timeout sul 65-56 Tezenis. La tripla di Devoe e la schiacciata di Cotton chiudono il terzo quarto, 68-58 con 10 minuti da giocare.

In apertura di quarto periodo la Tezenis, spinta da Vittorio Bartoli e Stefanelli, tocca il +14 sul 74-70 e Coach Bechi esuarisce i timeout chiamando il suo terzo con 7 minuti da giocare nella partita. Udom fa +16 in uscita dal minuto di sospensione, Stefanelli lo segue ed è fuga gialloblù, 78-60 a 6 minuti dal termine. La Juvi tenta una timida rimonta, la difesa di Coach Ramagli è solida e respinge le iniziative di Cotton e compagni. Si entra negli ultimi 5’ di gara con il canestro di Buva dell’80-61. La seconda metà dell’ultimo quarto è pura gestione per gli uomini di Ramagli, c’è gloria anche per Mbacke. Verona vince 89-68 davanti allo splendido pubblico del Pala AGSM AIM.

IL TABELLINO

Tezenis Verona - Ferraroni Juvi Cremona 89-68 (28-21, 19-21, 21-16, 21-10)



Tezenis Verona: Ivan Buva 23 (6/7, 1/2), Liam Udom 19 (3/6, 3/5), Gabe Devoe 17 (3/3, 2/6), Francesco Stefanelli 12 (3/4, 1/3), Ethan Esposito 11 (5/9, 0/1), Vittorio Bartoli 6 (3/4, 0/0), Saverio Bartoli 1 (0/0, 0/0), Lorenzo Penna 0 (0/0, 0/2), Giulio Gazzotti 0 (0/1, 0/1), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/1, 0/0), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 30 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Ivan Buva 9) - Assist: 18 (Ivan Buva, Liam Udom 4)



Ferraroni Juvi Cremona: Vincent Shahid 16 (3/7, 3/5), Tekele Cotton 11 (4/5, 1/3), Lorenzo Tortu 11 (3/6, 0/4), Cosimo Costi 10 (3/3, 1/2), Marco Timperi 8 (4/5, 0/1), Luca Vincini 6 (3/3, 0/1), Gabriele Benetti 5 (1/1, 1/1), Nicolo Virginio 1 (0/1, 0/3), Antonino Sabatino 0 (0/5, 0/3), Francesco Grassi 0 (0/0, 0/1), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Biaggini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 - Rimbalzi: 21 3 + 18 (Cosimo Costi, Gabriele Benetti 5) - Assist: 12 (Tekele Cotton 4)