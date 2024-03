La Tezenis piazza il parziale nel secondo tempo e torna alla vittoria davanti al pubblico di casa

La Tezenis torna a gioire davanti al pubblico amico del Pala AGSM AIM grazie ad un’importante prova di squadra contro la Luiss Roma. Prima parte di gara a corrente alternata per i gialloblù con la Luiss che, affidandosi a Sabin e Cucci, chiude avanti all’intervallo 42-44. È l’intensità difensiva a dare la svolta al match di Penna e compagni dopo l’intervallo; gli uomini di Ramagli mettono il corpo contro le penetrazioni ed il gioco interno della Luiss e riescono a trovare buone soluzioni in contropiede. Nell’ultimo periodo Roma trova solamente 11 punti e Verona piazza il break decisivo. Fondamentale l’impatto degli uomini dalla panchina. Festeggia il Pala AGSM AIM, la Tezenis vince 89-77. Miglior realizzatore Ivan Buva con 23 punti a referto.

CRONACA

Coach Ramagli parte con Penna, Devoe, Udom, Esposito e Buva. Replica Coach Paccariè con Pasqualin, Sabin, Jovovic, Cucci e Cain. Primi possessi dove si fatica a trovare la via del canestro, sblocca la gara Esposito con il 2+1. Penna serve Udom per il 5-1, la Luiss mette in moto il suo neoacquisto Cain ed accorcia a -1 con il gioco da 3 punti del numero 30. Gara godibile al Pala AGSM AIM, Jovovic ed Udom si scambiano le triple del 10 pari al 5’, rompe l’equilibrio Buva ben servito da Capitan Penna. Verona prova a creare un break con Esposito e Devoe ma Roma resta a contatto e supera con la tripla di Fallucca. 18-19 con 1’30” da giocare. In chiusura di primo periodo Esposito si dimostra in ritmo e mette il suo ottavo punto personale, i liberi di Buva fissano il punteggio sul 23-21 dopo 10’ di gara.

Sabin ed Udom aprono il secondo quarto con le conclusioni al ferro del 25-23, si iscrive alla gara anche Saverio Bartoli dalla lunetta per il +4 gialloblù. Nella fase centrale del periodo la Luiss sceglie il quintetto piccolo con Pasqualin e D’Argenzio, brava la Tezenis a sfruttare i vantaggi fisici dal post basso e a portarsi al massimo vantaggio sul 31-25. E’ il duo USA Cain – Sabin a tenere bene in partita gli ospiti, il canestro di D’Argenzio alimenta il break e costringe Ramagli a chiamare il suo primo timeout del match sul 31-31 del 16’. In uscita dal minuto Roma continua a trovare fluidità con Sabin, la Tezenis sorpassa con Penna ma Ramagli è costretto a panchinare Esposito per il quarto fallo commesso dal lungo numero 20. Negli ultimi 2’ del primo tempo la Luiss allunga a +4 con Cucci sugli scudi, Verona impatta con i liberi di Penna ma D’Argenzio brucia la sirena per il 42-44 di fine primo tempo.

I coach ripartono con i quintetti iniziali, Sabin parte a razzo e ne mette 6 in fila. Rispondono Udom e Devoe per il 50 pari dopo 2’30” di gioco. Buva sorpassa 52-50, Villa pareggia e Devoe e Sabin si scambiano i canestri del 55-55. Ancora parità con la gara che sale di intensità in maniera evidente. Verona non si fa intimorire dalla difesa fisica degli ospiti e con un ottimo gioco senza palla crea il 6-0 che obbliga Paccariè al timeout con 4’ da giocare nel quarto. Il minuto di pausa sortisce gli effetti sperati dagli ospiti, Roma reagisce e con Cucci e Cain sorpassa 63-64. Il match prosegue punto a punto, si chiude il quarto 69-66 con la bomba di Esposito.

In apertura di ultimo quarto Ramagli perde Esposito per il quinto fallo e getta nella mischia Vittorio Bartoli, il lungo spoletino deve vedersela con un Cucci molto ispirato. E’ proprio il numero 32 ospite a rispondere ai canestri di Udom e a riportare i suoi a -5. 74-69 al 32’. Buva torna a segnare con il semigancio del +7, i fratelli Bartoli confezionano il +9 ed è timeout Paccariè con 6’ da giocare. Buva firma il vantaggio in doppia cifra, 81-69 quando si entra negli ultimi 5 minuti del match. Sabin prova a tenere vivi i suoi ma la Tezenis è lucida ed allunga ancora con Vittorio Bartoli ed Ivan Buva grandi protagonisti. 86-72 al 37’. Negli ultimi possessi della gara Verona gestisce e chiude 89-77 davanti ad un Pala AGSM AIM in festa.

IL TABELLINO

Tezenis Verona - Luiss Roma 89-77 (23-21, 19-23, 27-22, 20-11)



Tezenis Verona: Ivan Buva 23 (7/11, 0/3), Liam Udom 17 (5/6, 2/6), Gabe Devoe 15 (2/4, 2/6), Ethan Esposito 11 (2/5, 2/3), Saverio Bartoli 7 (1/1, 1/1), Vittorio Bartoli 7 (1/2, 1/1), Lorenzo Penna 5 (0/1, 1/1), Giulio Gazzotti 4 (1/1, 0/1), Nemanja Gajic 0 (0/1, 0/2), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0), Alberto Morati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 27 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Ivan Buva 7) - Assist: 21 (Ivan Buva, Liam Udom, Gabe Devoe, Saverio Bartoli 4)



Luiss Roma: Tyler francis Sabin 26 (4/7, 4/14), Valerio Cucci 20 (5/7, 1/7), Tyler Cain 12 (5/8, 0/0), Domenico D'argenzio 6 (3/5, 0/1), Matteo Fallucca 5 (1/1, 1/4), Matija Jovovic 4 (0/1, 1/1), Riccardo Salvioni 2 (0/1, 0/0), Francesco Villa 2 (1/2, 0/0), Marco Pasqualin 0 (0/1, 0/4), Riccardo Murri 0 (0/0, 0/0), Marco Legnini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 23 - Rimbalzi: 27 8 + 19 (Valerio Cucci 9) - Assist: 10 (Tyler francis Sabin 4)