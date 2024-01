Verona allunga nel finale e torna alla vittoria davanti ai 3000 del Pala AGSM AIM

In un match più ostico di quanto possa dire il punteggio finale, la Tezenis ritrova la vittoria e si rimette in carreggiata dopo la sconfitta di Trieste. Chiusi resta nel match per oltre trenta minuti grazie ad una difesa solida e ad un’ottima organizzazione di gioco ma nell’ultimo periodo subisce l’allungo decisivo gialloblù.

Fondamentale il contributo di Kamari Murphy che termina il match con una sontuosa doppia doppia da 15 punti e 13 rimbalzi con 33 di valutazione.

LE PAROLE DI COACH RAMAGLI IN CONFERENZA STAMPA

Coach Ramagli: "Era la partita che ci aspettavamo. Non abbiamo strappato nel primo tempo, poi il secondo tempo una prestazione difensiva molto solida ci ha permesso di mettere le mani sulla gara e alla fine strapparla definitivamente con il contributo di tutti, in una situazione settimanale complessa con alcuni giocatori che abbiamo dovuto gestire e che dovremo gestire ancora. E’ chiaro che noi avevamo tutto da perdere in questa partita e quindi averla vinta è la cosa più importante; oltre al fatto di non aver sottoposto a stress eccessivo i giocatori che dovevano essere un pochino più controllati dal punto di vista fisico, anche se in realtà uno dei due qualche piccolo problema l’ha manifestato nel corso della partita.

La cosa importante era portarla a casa, l’abbiamo fatto con una prestazione difensiva nel secondo tempo di buon livello contro una squadra che è oggettivamente in difficoltà, che sta recuperando i suoi effettivi ma che, prima di poter essere competitiva per 40 minuti, ha bisogno anche di allenarsi insieme. Stanno recuperando i giocatori, ma poi non è che li porti in campo come nella Playstation; i giocatori vanno allenati e quando invece sono reduci da infortuni o stressati dal sovrautilizzo chiaramente non è facile mantenere la costanza di rendimento nel corso di 40 minuti. Gli facciamo veramente un grosso in bocca al lupo perché se lo meritano, hanno vissuto una stagione travagliatissima e quindi sarebbe bello che riuscissero a giocarsela al meglio delle loro possibilità allenandosi insieme ed esprimendo il meglio di quello che possono fare. Stasera oggettivamente nella seconda metà di partita hanno fatto più fatica ad essere competitivi fisicamente."



LA CRONACA

Ramagli sceglie il quintetto classico con Penna, Devoe, Udom, Esposito e Murphy. Coach Bassi replica con Visintin, Stefanini, Tilghman, Jonats e Possamai. Udom mette a segno i primi punti del match su assist di Capitan Penna, risponde Stefanini con l’arresto e tiro del 2-2. Inizio di gara nel quale gli attacchi hanno buona fluidità, Chiusi trova soluzioni interne grazie ai 212 cm di Possamai mentre Verona si affida alle giocate sull’asse Devoe – Murphy. La Tezenis mantiene il vantaggio sul 18-13 con il canestro e fallo di Murphy su assist di Udom e Coach Bassi ricorre al timeout per provare a fermare il break gialloblù a 2’52” dal termine del periodo. Cominciano le rotazioni per le due squadre, Ramagli ha buon impatto da Stefanelli che con 5 punti consecutivi porta i suoi al massimo vantaggio sul 23-15. I tiri liberi di Visintin, 5 punti nel primo quarto per il classe 2004, fissano il punteggio sul 25-16 dopo 10’ di gioco.

Chiusi apre il secondo quarto con un parziale di 8-0 firmato Raffaelli e Chapelli che obbliga Ramagli a chiamare il suo primo timeout della gara sul 25-24 del 12’. La Tezenis esce bene dal minuto di sospensione, Devoe crea per Stefanelli che mette la seconda tripla di serata per il nuovo +4 gialloblù. I ragazzi di Coach Ramagli ritrovano la leadership della gara affidandosi all’intensità difensiva e alla pressione sulla palla, sono i recuperi di Devoe ed Udom a creare il nuovo minibreak; 34-27 a 4’15” dal termine del quarto. Chiusi prova a restare nel match con il suo leader Stefanini ma la Tezenis, grazie al gioco in transizione, trova i canestri del nuovo vantaggio in doppia cifra, 41-30 al 18’. Nell’ultimo minuto del primo tempo l’Umana piazza il parziale di 5-0 che le permette di riaccorciare nuovamente e di chiudere il periodo a -6. Il tabellone dice 41-35 a metà partita.

Stefanini riprende da dove aveva finito il primo tempo con il jumper del 41-37, Verona fatica a prendere ritmo offensivo e Chiusi, con i primi punti di serata di Tilghman, ritorna a contatto, 43-39 al 24’. In un terzo periodo dove la gara si sporca ed i contatti aumentano, la Tezenis trova in Murphy il riferimento dentro l’area; la schiacciata in alley oop del numero 21 permette ai gialloblù di riportarsi a +7; timeout Bassi sul 47-40 a 1’35” dalla fine del quarto. Il tap-in volante di Esposito allo scadere concede alla Tezenis il nuovo vantaggio in doppia cifra a 10’ dal termine, si va all’ultimo riposo sul 50-40.

In apertura di quarto periodo la Tezenis ritrova lucidità e riallunga sul 56-42 con le giocate di Esposito e Devoe, il massimo vantaggio della gara lo sigla Stefanelli, +16 a 5’ dal termine. L’Umana, pur mantenendo una buona presenza difensiva, fatica a trovare la via del canestro e Verona si affaccia agli ultimi 3’ di gara sul 60-47. È il canestro di un dominante Kamari Murphy, 15 punti +13 rimbalzi, a mettere la parola fine sulla gara. Gli ultimi istanti del match servono solo a fissare il punteggio finale ed a regalare ai giovani Mbacke, Morati e Airhienbuwa l’esordio in Serie A2 ed i primi punti in campionato. Verona vince 70-49.

IL TABELLINO

Tezenis Verona - Umana Chiusi 70-49 (25-16, 16-19, 9-5, 20-9)



Tezenis Verona: Kamari Murphy 15 (6/6, 0/0), Gabe Devoe 13 (4/6, 1/5), Ethan Esposito 11 (5/9, 0/4), Francesco Stefanelli 10 (1/4, 2/5), Giulio Gazzotti 7 (2/2, 0/1), Liam Udom 6 (2/2, 0/6), Lorenzo Penna 4 (1/2, 0/2), Alberto Morati 2 (1/1, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 2 (1/1, 0/0), Saverio Bartoli 0 (0/0, 0/1), Nemanja Gajic 0 (0/1, 0/1), Theo Airhienbuwa 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 15 / 17 - Rimbalzi: 43 9 + 34 (Kamari Murphy 13) - Assist: 13 (Liam Udom 3)



Umana Chiusi: Gabriele Stefanini 15 (3/5, 3/10), Matteo Visintin 8 (2/6, 1/3), Austin Tilghman 7 (1/6, 0/2), Luca Possamai 6 (3/9, 0/0), Lorenzo Raffaelli 5 (1/4, 1/3), Davide Bozzetto 4 (1/2, 0/0), Alessandro Chapelli 3 (0/1, 1/1), Nicolo Dellosto 1 (0/0, 0/2), Ervins Jonats 0 (0/2, 0/4), Mihajlo Jerkovic 0 (0/2, 0/1), Giulio Lorenzoni 0 (0/0, 0/0), Marco Ceron 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Davide Bozzetto 8) - Assist: 11 (Matteo Visintin, Davide Bozzetto 3)