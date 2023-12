Verona respinge la rimonta di Orzinuovi e si avvicina alla vetta

Verona vince l’ultima casalinga del 2023 sconfiggendo l’Agribertocchi Orzinuovi 86-80. Gara dai due volti che ha visto i gialloblù condurre e dominare per 30’ per poi subire la rimonta di Orzinuovi che si ferma sul -1. Decisivo Stefanelli in uscita dalla panchina con 18 punti, grande prova anche di Liam Udom. I gialloblù salgono a 22 punti in classifica e torneranno in campo il 30 dicembre a Trieste contro la Pallacanestro Trieste.

CRONACA

Ramagli schiera in quintetto Penna, Devoe, Udom, Esposito e Murphy. Risponde Coach Zanchi con Zugno, Leonzio, Bertini, Donzelli e Basile. Il primo canestro del match lo mette a referto Udom a rimbalzo in attacco dopo 2’ di gara, Murphy si iscrive a referto, Devoe e Udom lo seguono e dopo 5 minuti di gara il tabellone dice 8-0 gialloblù. Timeout per Coach Zanchi che prova a scuotere i suoi, finora molto contratti in attacco. Orzinuovi si sblocca dopo sei minuti con il jumper di Bertini e continua il suo momento positivo con le iniziative di Zugno e Basile per il 7-0 dei lombardi, parziale interrotto dai canestri di Murphy e dalle triple di Stefanelli che permettono a Verona di riallungare sul 16-7 a 2’ dal termine del quarto. Il periodo si chiude con il canestro di Bertini che fissa il punteggio sul 16-12 per i gialloblù.

La tripla di Esposito e la schiacciata di Devoe aprono il secondo quarto di gioco, la Tezenis riesce a distendersi bene sui 28 metri grazie alla grande energia di Saverio Bartoli dalla panchina e riallunga siglando il massimo vantaggio sul 30-14 con la bomba di Devoe. Gasparin e Basile non ci stanno e piazzano un 6-0 che costringe Ramagli al timeout sul 32-22 al 15’. Penna serve Udom per l’appoggio e dalla lunetta fa 3-3 per il nuovo +15 gialloblù; è sempre il Capitano a ritoccare il massimo vantaggio con la tripla del 44-27. E’ il lay-up rovesciato di Gazzotti sul bell’assist di Stefanelli a chiudere il primo tempo sul +20 gialloblù sul 48-28.

In apertura di terzo quarto Orzinuovi piazza un 5-0 interrotto dal fade away di Devoe, Ramagli è costretto a richiamare in panchina Murphy gravato di 3 falli e mette in campo Gazzotti che nel primo tempo aveva dato un ottimo contributo. Leonzio prova a mettersi in partita con due triple ma sono le iniziative di Udom a tenere a distanza di sicurezza Orzinuovi, schiacciata e tripla del numero 27 ed è nuovo +16 gialloblù. Nell’ultima parte del periodo Donzelli e Basile dentro l’area producono buone giocate ed obbligano Ramagli al timeout sul 59-45 a 1’53” dal termine. In uscita dal minuto di sospensione Verona ritrova lucidità e con Bartoli e Stefanelli scava un altro minibreak fino al 65-49 di fine terzo quarto.

Orzinuovi ad inizio quarto periodo scava nel serbatoio delle energie rimaste, Alessandrini e Basile riportano i biancoblù a -11 sul 68-59. Ramagli perde Murphy per il quinto fallo ed è costretto a fermare il match sul diciannovesimo punto personale di Basile che permette all’Agribertocchi di accorciare a -9. 74-65 al 35’. Alessandrini firma il -6 ma è Gazzotti ad interrompere il parziale con l’appoggio del 76-68. Negli ultimi due minuti Bertini mette paura al pubblico gialloblù con la tripla del -3, Devoe prova a chiudere il match ma i tiri liberi di Alessandrini riportano Orzinuovi a -1, Stefanelli riallunga con il canestro e fallo ma una palla persa sanguinosa permette a Leonzio di mettere la bomba del nuovo -1. Ultimo timeout per Ramagli, in uscita dalla pausa Orzinuovi ricorre al fallo sistematico, Esposito fa 2-2 e sul ribaltamento di fronte Orzinuovi perde palla. Vince Verona 86-80, i gialloblù si regalano una vittoria importante per la classifica e possono prepararsi al meglio al big match del 30 dicembre sul campo di Trieste.



Il tabellino

Tezenis Verona - Agribertocchi Orzinuovi 86-80 (16-12, 32-16, 17-21, 21-31)



Tezenis Verona: Liam Udom 18 (6/8, 1/5), Francesco Stefanelli 18 (4/5, 2/2), Gabe Devoe 13 (3/7, 1/3), Lorenzo Penna 10 (0/2, 1/3), Ethan Esposito 9 (1/5, 1/2), Kamari Murphy 6 (3/7, 0/1), Giulio Gazzotti 6 (3/4, 0/1), Saverio Bartoli 6 (2/3, 0/1), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/1), Alberto Morati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 24 - Rimbalzi: 33 6 + 27 (Ethan Esposito 11) - Assist: 13 (Gabe Devoe, Lorenzo Penna, Saverio Bartoli 3)



Agribertocchi Orzinuovi: Grant Basile 21 (6/7, 0/3), Ennio Leonzio 18 (1/5, 4/8), Alessandro Bertini 14 (1/2, 3/7), Nicolas Alessandrini 13 (1/1, 3/4), Giovanni Gasparin 6 (2/3, 0/1), Ruben Zugno 4 (2/5, 0/3), Daniel Donzelli 2 (1/5, 0/0), Emanuele Trapani 2 (1/3, 0/1), clevon Brown 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bergo 0 (0/0, 0/0), Davide Zilli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 25 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Grant Basile 10) - Assist: 10 (Ruben Zugno 4)