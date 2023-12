Tezenis inarrestabile, sul parquet emiliano arriva la terza vittoria consecutiva

La Tezenis conquista la terza vittoria consecutiva sconfiggendo a domicilio la Sella Cento. Partita dai due volti, nel primo tempo Verona subisce le triple della Benedetto senza riuscire mai a trovare ritmo offensivo mentre nella seconda metà di gara i gialloblù cambiano faccia e piazzano un 32-48 che ribalta l’inerzia.

Decisiva la coppia di lunghi Esposito – Murphy, 24 punti per il primo e 23 punti + 14 rimbalzi il secondo. La Tezenis con questa vittoria sale a 18 punti in classifica.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Scaligera Verona) - Coach Ramagli, che deve rinunciare ai lungodegenti Bartoli e Massone ma recupera Gazzotti, schiera nei primi cinque i soliti Penna, Devoe, Udom, Esposito e Murphy. Coach Mecacci replica con Mussini, Palumbo, Toscano, Archie e Bruttini. Il primo canestro del match lo mette a segno Archie dalla lunga distanza, risponde Murphy con il consueto jumper dal mezzo angolo. Parte meglio la Benedetto XIV che con i canestri dei suoi giocatori interni, Archie e Bruttini, piazza il primo minibreak.

10-3 e timeout Ramagli con 5’44” da giocare nel primo quarto. La bomba di Toscano in uscita dal minuto di sospensione dà la doppia cifra di vantaggio ai biancorossi che continuano ad avere maggiore energia e soprattutto alte percentuali da tre punti. La Tezenis reagisce con le giocate di Esposito e Penna, riaccorcia fino al -5 ma il canestro di Mussini sullo scadere del quarto fissa il punteggio sul 22-15 dopo 10’.

Mussini è il protagonista della prima parte del secondo quarto, il playmaker biancorosso mette a referto 9 punti in un amen e riporta i suoi a +11. 34-23 al 15’ con Ramagli che è costretto al secondo timeout della gara. Verona non riesce a prendere ritmo offensivo e nella propria metà campo subisce le giocate dal post basso di Bruttini che porta i suoi al massimo vantaggio sul 40-25. La Tezenis resta nel match grazie alle giocate di Murphy ed Esposito, i due lunghi gialloblù sfruttano l’accoppiamento con Toscano e producono le giocate che permettono ai gialloblù di chiudere il periodo sotto la doppia cifra di svantaggio. 46-37 al 20’.

Devoe, dopo un primo tempo da 1 solo punto, inizia il secondo con un bel jumper dalla media, lo seguono Penna e Murphy che firmano il 7-0 che riporta Verona a -2 sul 46-44. La Tezenis riesce a prendere ritmo in attacco ed alza l’intensità della sua difesa, il risultato è il sorpasso del 49-50 con il canestro di Murphy dai 5 metri. La gara prosegue sul filo dell’equilibrio, Cento trova buoni canestri da Moreno mentre i gialloblù cavalcano un Ethan Esposito da 22 punti a fine terzo periodo. Si entra negli ultimi dieci minuti in perfetta parità. 62-62.

Il quarto periodo si apre con alte percentuali dalla lunga distanza per la Tezenis, le triple di Stefanelli e di un chirurgico Udom portano Verona al massimo vantaggio di serata sul 67-73. Timeout Mecacci con 7’ da giocare. La gara sale di fisicità, le difese aumentano il loro livello e si fatica a trovare la via del canestro, sarà la tripla di Archie a sbloccare il punteggio e a costringere Ramagli al timeout sul 70-75 a 4’10” dal termine. In uscita dalla pausa Verona continua a trovare buone soluzioni interne con Murphy ed Esposito, i due lunghi gialloblù dominano sotto i tabelloni e creano il parziale che risulterà decisivo per la vittoria finale. Cento prova a rientrare con Mussini ma la schiacciata Devoe fissa il punteggio finale sul 78-85. Terza vittoria consecutiva per la Tezenis che sale a 18 punti in classifica.

Il tabellino

Sella Cento - Tezenis Verona 78-85 (22-15, 24-22, 16-25, 16-23)



Sella Cento: Federico Mussini 19 (4/7, 2/9), Daniele Toscano 12 (3/4, 2/2), Mattia Palumbo 11 (2/4, 1/4), Yankiel Moreno 11 (4/7, 1/6), Dominique Archie 9 (0/0, 3/6), Davide Bruttini 9 (4/8, 0/0), Gregor Kuuba 7 (2/2, 1/3), Maximilian Ladurner 0 (0/1, 0/0), Pietro Magni 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bucciol 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 28 9 + 19 (Mattia Palumbo 7) - Assist: 15 (Dominique Archie 4)



Tezenis Verona: Ethan Esposito 24 (5/8, 3/3), Kamari Murphy 23 (9/14, 1/1), Liam Udom 11 (1/6, 3/5), Gabe Devoe 9 (3/4, 0/2), Lorenzo Penna 9 (4/8, 0/3), Francesco Stefanelli 7 (1/2, 1/2), Saverio Bartoli 2 (1/2, 0/2), Nemanja Gajic 0 (0/1, 0/0), Giulio Gazzotti 0 (0/1, 0/1), Alberto Morati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 - Rimbalzi: 31 10 + 21 (Kamari Murphy 14) - Assist: 14 (Lorenzo Penna 5)