La Tezenis resiste al tentativo di rimonta ospite e conquista una vittoria pesantissima

La Tezenis Verona conquista due punti molto importanti contro la UEB Gestec o Cividale, al termine di un match sempre condotto nel quale Cividale ha tentato più volte di rientrare. Grande prestazione di Gabe Devoe che mette a referto 30 punti e 6 rimbalzi. I ragazzi di Coach Ramagli salgono a 16 punti in classifica.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Scaligera Verona) - Coach Ramagli, che deve rinunciare oltre a Massone e Bartoli anche a Gazzotti per influenza, sceglie nei primi cinque Penna, Devoe, Udom, Esposito e Murphy. Replica Coach Pillastrini con Rota, Redivo, Cole, Berti e Dell’Agnello. Il primo canestro del match lo mette a segno Cole da 3 punti, risponde Murphy dal centro area su assist di Penna. Inizio contratto per entrambe le squadre, dopo 5’ minuti di gara il tabellone segna 6-7 per i friulani con i liberi di Rota.

Verona si scuote con il break di 4-0 firmato Murphy – Devoe che la porta sul 10-7 ma Redivo ed Isotta riportano Cividale in vantaggio. 10-11 al 7’. Ramagli deve forzatamente giocare con Gajic da ala forte e finisce il quarto con il solo Murphy in campo da lungo di ruolo, il periodo si chiude con 4 punti consecutivi di Devoe che fissano il punteggio sul 16-13 al 10’.

Redivo apre il quarto con un bel canestro di mano sinistra ma Gajic è pronto sullo scarico di Bartoli e firma i suoi primi tre punti di serata riportando i suoi a +4. Devoe dimostra di essere in gran ritmo e con 7 punti consecutivi si porta a quota 15, l’americano in canotta numero 10 è ben seguito da Gajic che con la seconda bomba di serata obbliga Pillastrini al suo primo timeout della gara. 29-19 al 14’. Cividale esce bene dalla pausa e col canestro di Berti sigla il 5-0 che porta al 29-24.

Timeout Ramagli. Esposito è costretto alla panchina per il terzo fallo personale e la Tezenis gioca nuovamente 4 piccoli ed il solo Murphy a presidiare il ferro; questo assetto permette ai gialloblù di aprire l’area alle incursioni di Penna e Devoe, saranno 19 i punti nel primo tempo del numero 10 USA. Cividale resta nel match grazie a Rota che con una tripla ed un assist per Furin permette ai suoi di chiudere il quarto a -9. 44-35 gialloblù al 20’.

Esposito, nonostante i tre falli, inizia il terzo quarto con energia e sigla i primi punti del secondo tempo dal centro area, Devoe non si vuole fermare ed arriva a quota 26 con la bomba del 53-42. Verona tenta un allungo, Cole tiene a contatto i suoi con due bombe ed un canestro in avvicinamento ma la Tezenis è brava a costruire buoni tiri e con l’impatto di Stefanelli dalla panchina si porta sul massimo vantaggio. 62-47 al 28’. Cividale si dimostra squadra solida, non molla e riaccorcia fino a -11. 65-54 al 30’.

Ramagli inizia l’ultimo periodo con il quintetto base, Murphy sblocca la Tezenis dopo 3’ del quarto con il suo sesto punto personale ma Ramagli perde anche Gajic per falli e deve andare con un assetto sperimentale con Udom da finto lungo. Redivo con il suo quattordicesimo di serata porta Cividale alla singola cifra di svantaggio, 67-58 e timeout Ramagli al 34’.

La bomba di Stefanelli prova a creare il solco decisivo ma come già fatto diverse volte nel match Cividale rientra e con il 7-0 firmato da Rota e Redivo si riporta a solo un possesso di svantaggio. 71-68 con 2’41” da giocare e timeout Ramagli. Stefanelli e Devoe in uscita dal minuto di sospensione piazzano il 6-0 che risulterà decisivo. Verona vince davanti al pubblico amico con uno stratosferico Gabe Devoe da 30 punti. 80-71 il risultato finale.

Il commento di Coach Ramagli

“Vittoria importante, vittoria meritata, ottenuta in una situazione complessa e facendo cose semplici, difendendo, controllando i rimbalzi, facendo canestro in contropiede, avendo un buon controllo delle palle perse, eccetto l’ultimo quarto che è stato il quarto nell quale loro sono rientrati, proprio perché abbiamo buttato via qualche palla di troppo. Dobbiamo sapere che controllando i rimbalzi, difendendo, non facendo palle perse si vince quasi con tutti. E quindi lì abbiamo avuto uno sbandamento qualche volta di troppo, anche da giocatori molto affaticati, soprattutto quelli che non avevano cambi. Una situazione falli non facile da gestire sin dall’inizio e alla fine la vittoria è netta, più netta di quello che dice il punteggio, perché abbiamo sempre avuto il gioco in mano. Abbiamo sempre controllato la gara e soprattutto quando siamo tornati a +3 siamo usciti bene dal timeout facendo un bel canestro da tre punti, se non sbaglio facendo 9-2 di parziale, da squadra seria che in difficoltà sa quali sono le cose che contano per portare a casa la partita"

Il tabellino

Tezenis Verona - UEB Gesteco Cividale 80-71 (16-13, 28-22, 21-19, 15-17)



Tezenis Verona: Gabe Devoe 30 (9/11, 2/5), Francesco Stefanelli 19 (2/6, 3/6), Ethan Esposito 11 (3/5, 0/1), Kamari Murphy 8 (3/10, 0/0), Lorenzo Penna 6 (2/3, 0/1), Nemanja Gajic 6 (0/1, 2/3), Liam Udom 0 (0/4, 0/3), Saverio Bartoli 0 (0/1, 0/0), Giulio Gazzotti 0 (0/0, 0/0), Theo Airhienbuwa 0 (0/0, 0/0), Alberto Morati 0 (0/0, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 25 - Rimbalzi: 35 11 + 24 (Kamari Murphy 10) - Assist: 15 (Lorenzo Penna 5)



UEB Gesteco Cividale: Lucio Redivo 20 (8/10, 0/5), Vincent Cole 16 (1/3, 4/10), Eugenio Rota 14 (2/2, 3/5), Giacomo Dell'agnello 7 (1/4, 0/1), Matteo Berti 4 (2/3, 0/0), NicolÒ Isotta 4 (0/2, 0/0), Giacomo Furin 3 (1/5, 0/0), Gabriele Miani 3 (1/5, 0/0), Leonardo Marangon 0 (0/1, 0/0), Martino Mastellari 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Giacomo Dell'agnello 10) - Assist: 7 (Eugenio Rota 4)