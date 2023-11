Grande impresa della Tezenis, espugnato il parquet della capolista e vola in alto

Una solidissima Tezenis Verona espugna il PalaDozza di Bologna con una prova difensiva di carattere ed un attacco che ha saputo coinvolgere diversi interpreti nei momenti giusti della partita. Tre gli uomini in doppia cifra per Coach Ramagli, guidati da Gabe Devoe con 19 punti. Buon esordio del classe 2000 Saverio Bartoli.

La partita

Coach Ramagli, privo di Bartoli e Massone, schiera nei primi cinque i soliti Penna, Devoe, recuperato dalla contusione alla coscia destra, Udom, Esposito e Murphy. Replica Coach Caja con Fantinelli, Aradori, Bolpin, Ogden e Freeman. I primi punti della gara li mette a referto proprio Gabe Devoe in lay-up rovesciato, risponde Aradori sul ribaltamento di fronte dal mezzo angolo. Parte forte Verona, alte percentuali per i gialloblù che con i canestri di Udom, Penna e Devoe si portano sul 4-10 dopo 4’ di gara.

La Fortitudo si scuote con la bomba di Aradori ed il jumper di Fantinelli e torna a contatto, la Tezenis non si scompone e con la bomba di Gajic ed il canestro con fallo di Stefanelli mantiene la testa del match sul 9-16. Timeout obbligato per Caja al 7’. Fa il suo esordio in maglia gialloblù Saverio Bartoli, il play numero 40 dà un buon ritmo al quintetto gialloblù che continua a produrre ottimi tiri con Stefanelli ed Udom sugli scudi e chiude il primo quarto sul +10. 12-22 al 10’.

Il secondo periodo si apre con la bomba di Panni a cui risponde Udom che con la terza tripla personale di serata sigla il massimo vantaggio Verona, 26-15 con 7’ da giocare. La Fortitudo, da squadra solida qual è, resta in partita con le iniziative di Fantinelli e Conti ma l’ottima regia di Capitan Penna permette a Verona di restare in vantaggio in doppia cifra sul 31-22 al 16’.

Timeout per Coach Ramagli per far rifiatare i suoi. In uscita dal minuto di sospensione Devoe e Stefanelli riprendono da dove aveva iniziato nei primi minuti del match e firmano il nuovo massimo vantaggio sul 24-36. Bologna alza il livello della sua difesa e produce un 4-0 che costringe Ramagli a chiamare il suo secondo timeout con 1’52” da giocare. I canestri di Devoe e Panni chiudono il primo tempo di gioco sul 31-38 gialloblù.

In apertura di terzo periodo i quintetti sono gli stessi di inizio partita, Verona parte meglio e piazza un 5-0 interrotto dalla tripla di Panni che sblocca la Fortitudo dopo 4’. Ramagli deve togliere dalla partita Esposito per il quarto fallo personale e schiera Gazzotti in coppia con Murphy sotto i tabelloni.

È Panni l’uomo più in partita dei biancoblù, dopo la bomba serve Bolpin che dai 6,75 riporta i suoi a due possessi di distanza. 37-43 al 25’ e timeout Ramagli in un PalaDozza incandescente. Bolpin ne mette un’altra in uscita dal minuto di sospensione, Panni non si ferma e la Fortitudo torna a contatto sul 42-44 con 4’ da giocare. Bartoli da 3 punti prova a riallungare ma il parziale Fortitudo non si interrompe, i canestri di Conti riportano la gara in parità. 47-47 al 28’. Il periodo si chiude sul 51-49 per la Fortitudo con un terzo quarto da 20-11.

Devoe sigla il tredicesimo punto personale ad inizio quarto periodo ed è di nuovo parità sul 51-51. La Fortitudo prova a piazzare un altro break e con le giocate di Conti e Bolpin firma l’8-3 che obbliga Ramagli al timeout. 59-54 con 6’19” da giocare. Devoe e Penna rispondono alle giocate fortitudine e Verona con la schiacciata di Murphy ben imbeccato dal 10 gialloblù pareggia il match 61-61. Timeout Caja al 35’.

Il nuovo vantaggio Tezenis è siglato da Capitan Penna e ancora da Devoe che deposita in solitaria il diciannovesimo punto personale ed il +4 per i suoi con 3’40” da giocare. Freeman ed Esposito si scambiano i canestri che portano le squadre negli ultimi due minuti sul 63-67 ed è Liam Udom che allunga per il 63-69. Aradori ed Ogden provano a riaprire la contesa ma Verona è solida, una grande difesa ed i canestri di Esposito e Penna sigillano il risultato finale. Una grande Verona espugna il PalaDozza 68-75.

Il tabellino

Flats Service Fortitudo Bologna - Tezenis Verona 68-75 (12-22, 19-16, 20-11, 17-26)



Flats Service Fortitudo Bologna: Alessandro Panni 15 (0/0, 5/8), Riccardo Bolpin 13 (2/2, 3/5), Pietro Aradori 10 (2/6, 1/5), Alberto Conti 9 (2/3, 1/2), Deshawn Freeman 8 (3/8, 0/0), Matteo Fantinelli 6 (3/5, 0/3), Mark Ogden 4 (0/4, 1/5), Luigi Sergio 3 (0/1, 1/2), Alessandro Morgillo 0 (0/2, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Mark Ogden 8) - Assist: 13 (Matteo Fantinelli 4)



Tezenis Verona: Gabe Devoe 19 (7/10, 1/5), Lorenzo Penna 14 (1/1, 2/6), Liam Udom 11 (1/3, 3/7), Francesco Stefanelli 9 (2/2, 1/4), Kamari Murphy 7 (2/9, 0/0), Ethan Esposito 6 (2/4, 0/1), Saverio Bartoli 4 (0/1, 1/1), Nemanja Gajic 3 (0/0, 1/2), Giulio Gazzotti 2 (1/2, 0/1), Theo Airhienbuwa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 24 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Liam Udom 9) - Assist: 12 (Lorenzo Penna 5)