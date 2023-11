Colpo di mercato della Tezenis Verona: ecco il nuovo Play/Guardia

La Scaligera Verona Basket comunica in una nota di stampa di aver raggiunto un accordo con l’atleta Saverio Bartoli fino al 30 giugno 2025. Play/Guardia di 194 centimetri nato a Spoleto il 14 aprile 2000, arriva in gialloblù dopo aver giocato la prima parte di stagione a Cividale del Friuli. Giocherà con il numero 40.

LA CARRIERA DI SAVERIO BARTOLI

Bartoli inizia il proprio percorso nei campionati giovanili con la Giromondo Spoleto e prosegue la sua carriera esordendo nei campionati senior con la Rucker San Vendemiano in Serie B nella stagione 2018/19 producendo 4.3 punti e 2.9 assist di media.

Il neo-gialloblù nelle due annate successive accumula esperienza nel campionato di Serie B a Lucca e soprattutto Cecina dove esplode definitivamente nella stagione 2020/21 e fattura 13.6 punti, 5.0 rimbalzi e 4.5 assist di media.

Nel campionato 2021/22 Saverio si merita la chiamata di Chieti in Serie A2 dove rimane per un biennio e si consolida come uno dei protagonisti della squadra abruzzese. Nell’estate 2023 si trasferisce alla UEB Gesteco Cividale fino all’arrivo in gialloblù.

Bartoli, fratello di Vittorio, nell’estate 2022 riceve la chiamata della Nazionale Italiana Sperimentale e partecipa al Global Jam Tournament di Toronto, torneo internazionale riservato alle formazioni U23. Inoltre, nell’estate 2023 viene convocato da Coach Edoardo Casalone con la Nazionale Green Team e partecipa alle due amichevoli internazionali contro la Spagna.

LE DICHIARAZIONI

Saverio Bartoli (giocatore): “Sono molto contento di essere qui a Verona, sono carico per aiutare la squadra e mettermi a disposizione dell’allenatore e dei compagni per fare tutto ciò di cui ci sarà bisogno. Ci tengo a ringraziare la società e Coach Ramagli per l’opportunità che mi è stata data. Infine, un grande saluto ai tifosi gialloblù che non vedo l’ora di conoscere.”

Alessandro Frosini (General Manager): “Abbiamo deciso di inserire un nuovo giocatore all’interno del nostro roster per poter sopperire alle assenze degli infortunati, Saverio è un ragazzo che seguivamo già da diversi anni e nel momento in cui si è aperta la possibilità di portarlo a Verona non ce la siamo fatti sfuggire perchè riteniamo che sia un giovane giocatore in rampa di lancio ma con già un’esperienza alle spalle importante nella categoria. E’ un atleta in grado di ricoprire sia il ruolo di playmaker che di guardia e dotato di un ottima fisicità, siamo sicuri che ci darà una grossa mano in entrambi i lati del campo. Da questo pomeriggio sarà a disposizione di Coach Ramagli per poter aiutare la squadra sin dalla prossima partita di domenica sul campo di Bologna”.