Si interrompe la striscia positiva della Tezenis

Si interrompe a Udine la striscia positive della Tezenis Verona che paga un primo tempo dalle percentuali molto basse chiuso sotto 40-24. Ottima reazione nella seconda parte di gara con ma la rimonta si ferma sul -7, vince Udine 76-63 che ribalta anche la differenza canestri. Tre uomini in doppia cifra per la Tezenis: Stefanelli, Devoe e Murphy.

CRONACA

Coach Ramagli, ancora senza Bartoli e Massone, va con il quintetto classico Penna, Devoe, Udom, Esposito e Murphy. Replica Coach Vertemati con Caroti, Clark, Ikangi, Gaspardo e Delia. Il primo canestro del match lo mette a segno Caroti ben seguito da Clark che, con la tripla, porta al 5-0 Udine. La Tezenis si sblocca con Udom che prova a dare la scossa ma Clark e Gaspardo continuano a produrre buone soluzioni offensive ed obbligano Ramagli al primo timeout della gara sul 14-3 con 6’15” da giocare nel quarto. In uscita dal minuto di pausa Verona non riesce a scuotersi, continua il trend positivo dell’Apu che grazie a Delia si porta al massimo vantaggio sul 18-3 al 6’. Stefanelli dalla panchina ha buon impatto e permette ai gialloblù di riaccorciare a -8 ma il fade away di Da Ros chiude il quarto sul 20-10.

In apertura di secondo quarto Ikangi mette la bomba del +13, Esposito prova a mettersi in partita dalla lunetta ma Verona continua a non trovare ritmo e canestri dal campo; il dato al tiro a metà del secondo periodo dice 2/25 ed è testimonianza della poca precisione offensiva gialloblù. Il canestro di Caroti dal centro area costringe Ramagli a chiamare il secondo timeout del match sul 25-12 al 15’. Udine allunga con Delia sul 27-12, Alibegovic alimenta il break bianconero fino al 35-19, sono Penna e Devoe a provare a tenere in piedi la Tezenis con i punti che portano Vertemati al minuto di sospensione con 2’19” da giocare sul punteggio di 35-19. L’Apu firma il massimo vantaggio con il tap-in di Gaspardo sul 40-21 ma i gialloblù restano attaccati alla partita con la tripla di Stefanelli che, allo scadere, firma il 40-24 di fine primo tempo.

Il terzo periodo inizia con il decimo punto personale di Clark, risponde Gabe Devoe con il canestro e fallo che riporta Verona a -15 sul 42-27. Udom prova a riaccorciare con due giocate di energia ma Udine con lucidità ricaccia indietro i gialloblù con la tripla di Alibegovic del 50-31 al 27’. Quando sembrava alle corde, la Tezenis piazza il 4-0 che la riporta a -15, Vertemati chiama il timeout sul 50-35 a 1’40” dal termine del periodo. In uscita dal timeout continua il parziale Verona, Esposito ne mette altri due, Gazzotti da 3 lo imita ed è 9-0 gialloblù per il 50-40. Delia dalla lunetta interrompe il break e chiude il quarto con i liberi del 52-40.

In apertura di ultimo quarto Caroti prova a riallungare ma le buone giocate di Bartoli, bomba e assist per Murphy, riportano i gialloblù ad una sola lunghezza di svantaggio. 54-45 e timeout Vertemati a 8’ dal termine. Devoe e Murphy continuano a trovare la via del canestro, Verona riaccorcia a -7 con la bomba del numero 10 ma Caroti dalla lunga distanza riporta Udine alla doppia cifra di vantaggio, 62-52 e Ramagli costretto al timeout con 4’20” da giocare. Murphy in uscita dalla pausa appoggia al tabellone il -8, Devoe ed Esposito provano a tenere vive le speranze di rimonta ma i punti di Delia e Clark permettono ad Udine di mantenere un buon margine, il punteggio finale recita 76-63.

Il tabellino

Apu Old Wild West Udine - Tezenis Verona 76-63 (20-10, 20-14, 12-16, 24-23)



Apu Old Wild West Udine: Jason Clark 16 (3/5, 2/5), Marcos Delia 15 (4/6, 0/0), Mirza Alibegovic 11 (0/1, 2/8), Matteo Da ros 11 (3/6, 1/5), Lorenzo Caroti 9 (3/3, 1/3), Raphael Gaspardo 6 (3/4, 0/3), Iris Ikangi 5 (1/2, 1/2), Diego Monaldi 3 (0/3, 1/5), Gianmarco Arletti 0 (0/0, 0/1), Jacopo Vedovato 0 (0/0, 0/0), Amer Herdic 0 (0/0, 0/0), Michele Zomero 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 20 - Rimbalzi: 43 13 + 30 (Marcos Delia 9) - Assist: 11 (Matteo Da ros, Lorenzo Caroti, Diego Monaldi 3)



Tezenis Verona: Gabe Devoe 15 (2/5, 2/6), Kamari Murphy 12 (6/13, 0/1), Francesco Stefanelli 10 (1/4, 2/6), Ethan Esposito 8 (2/8, 0/0), Liam Udom 7 (2/4, 0/1), Lorenzo Penna 5 (1/7, 1/1), Giulio Gazzotti 3 (0/1, 1/2), Saverio Bartoli 3 (0/1, 1/4), Alberto Morati 0 (0/0, 0/0), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Ethan Esposito 7) - Assist: 11 (Francesco Stefanelli 3)