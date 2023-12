Ritorno alla vittoria per la Tezenis, Ramagli: "Battuta una squadra scorbutica"

La Tezenis Verona torna alla vittoria davanti ad un caldo Pala AGSM AIM e sconfigge Rimini 84-78. Primo tempo molto equilbrato dove Rimini prova ad allungare con le giocate di Marks. Verona, sospinta da un grande Devoe da 23 punti finali, le tiene testa con lucidità e nella seconda parte di gara crea il break.

Esposito sale in cattedra, le percentuali da 3 punti si alzano (12 su 23 alla fine) ed i gialloblù allungano fino all’84-78 finale. Devoe ed Esposito i leader offensivi con 23 e 18 punti.

LA CRONACA

Coach Ramagli, ancora senza Bartoli e Massone, va con il quintetto classico Penna, Devoe, Udom, Esposito e Murphy. Replica Dell’Agnello con Grande, Marks, Anumba, Johnson e Simioni. Parte forte Rimini con Simioni e Marks mentre la Tezenis si sblocca con le bombe di Capitan Penna e del neo-ventottenne Devoe. Il primo vantaggio gialloblù lo regala sempre il Capitano dalla media, la gara prosegue con buon ritmo e percentuali alte, la bomba di Gazzotti fissa il punteggio sul 14-13 al 6’. La Riviera Banca continua ad alternare le difese a uomo e zona ma Verona attacca con lucidità e trova buone soluzioni con Esposito e Gazzotti, il fade-away di Johnson chiude il quarto sul 23-26 per gli ospiti.

Il secondo periodo si apre con la rubata di Saverio Bartoli, buono l’impatto del numero 40 che serve Gazzotti per la schiacciata del -1. Udom si sblocca con il jumper ed è la bomba con fallo di Devoe a dare ai gialloblù il nuovo sorpasso sul 30-29, già 11 i punti di Gabe al 13’. Rimini in attacco si affida alle giocate del suo leader Marks che con la bomba del 33-34 si porta a 12 personali. Il match è gradevole, i biancorossi producono ottime giocate di talento contro la buona difesa di Verona che spinta da Esposito prova ad allungare, il canestro del numero 20 costringe Dell’Agnello al timeout sul 42-39 al 17’. L’ultima parte del quarto prosegue sul filo dell’equilibrio, è la bomba di Marks a fissare il punteggio di fine primo tempo sul 44-45.

Inizio di terzo periodo dove le percentuali degli ospiti si sporcano un po’, Verona ne approfitta e con le giocate di Udom, Murphy e Devoe crea il 7-0 che obbliga Dell’Agnello al timeout sul 54-49 del 24’. Murphy, dopo l’ottimo apporto difensivo del primo tempo, si iscrive al match anche offensivamente e ben supportato dalla regia di Penna permette a Verona di allungare sul 60-53 a 3’ dal termine del periodo. Stefanelli, in uscita dalla panchina, piazza la bomba del nuovo +8 dopo l’ennesimo canestro di Marks ed è il piazzatone di Muprhy a regalare a Verona il primo vantaggio in doppia cifra della gara sul 65-55 del 29’.

In apertura di quarto periodo Rimini ritrova ritmo offensivo e con le giocate di Tomassini e Johnson riaccorcia a -6, Ramagli corre ai ripari con il timeout sul 70-64 a 7’ dal termine. Tomassini ne mette altri due allungando il parziale biancorosso che viene interrotto dal gioco da 3 punti di Esposito che si porta in doppia cifra a quota 12. 73-66 al 34’. Si entra negli ultimi cinque minuti di gioco con la seconda tripla di serata di Stefanelli per il +7 a cui replica sul ribaltamento di fronte Tomassini per il nuovo -4 Rimini. Ramagli perde Stefanelli per il quinto fallo e finisce il match con il quintetto di inizio gara, Esposito premia le scelte del suo coach e firma il 5-0 del nuovo allungo Tezenis, 81-74 a 2’20” dal termine. Rimini prova a rientrare con le iniziative di Johnson ma Verona è cinica e chiude il match con i liberi di Devoe, 23 i punti per il nativo di Shelby. Punteggio finale 84-78.

LA CONFERENZA STAMPA DI COACH RAMAGLI

Coach Ramagli: "Allora la vittoria è importante perché, come vi avevo detto in sede di presentazione della gara, incontravamo una squadra molto scorbutica per le caratteristiche che hanno, per il talento che gli esterni riescono a sprigionare, se difensivamente si sta in mezzo passo più distanti. È una partita che ci può dare degli spunti, perché quelli che siamo stati nel secondo tempo dovrebbero essere quelli che dovremmo essere sempre, in termini di fisicità, di energia, di intensità, di presenza difensiva quasi costante nei secondi 20 minuti.

E credo che ci serva questa partita perché ci aiuta un po' meglio a capire chi siamo, visto che l'altro giorno Simone Antolini (giornalista ndr) diceva che un allenatore avversario dava degli indizi su di noi, come se fossimo già una squadra compiuta. Secondo me non lo siamo, però nella seconda metà della partita secondo me abbiamo dato l'idea di quello che possiamo essere costantemente. L'importante è che noi ci crediamo in quello che possiamo essere. Costantemente perché ci sono alcune cose delle quali non possiamo fare a meno. Ci sono delle cose che non possono farci difetto e nel secondo tempo che queste cose le abbiamo viste, non dico tutte, ma una buona parte anche qui nella ricerca di una identità che questa squadra sta facendo fatica a trovare per tutte le vicissitudini che sta attraversando.

Credo che questa partita ci possa dare uno spunto per capire meglio chi siamo e per capire meglio chi sei fai in modo che in ogni partita queste cose le puoi mettere in campo costantemente, perché non si tratta delle percentuali di realizzazione o di qualcosa di particolarmente complicato collegato alla partita singola ma è proprio l'approccio dal punto di vista dell'intensità, dell'energia, della fisicità che è una cosa che noi possiamo mettere sul campo costantemente, invece ogni tanto ce lo dimentichiamo."

IL TABELLINO

TEZENIS VERONA – RIVIERA BANCA BASKET RIMINI 84-78 (23-26, 44-45, 65-55)

Tezenis Verona: Mbacke ne, Stefanelli 8 , Morati ne, Gazzotti 7, Gajic 0, Devoe 23, Esposito 18, Murphy 9, Penna 8, Udom 9, Bartoli S. 2. All. Ramagli

Riviera Banca Basket Rimini: Tassinari 2, Marks 27, Anumba 6, Grande 0, Tomassini 16, Scarponi 0, Masciadri 3, Johnson 13, Simioni 11, Abba ne. All. Dell’Agnello