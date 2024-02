«Non abbassare la guardia sul morbillo. Serve copertura vaccinale al 95%»

Per il Covid la situazione è gestibile e per il morbillo è necessario tenere alta l'attenzione e la copertura vaccinale. Sono queste le considerazioni di Concetta Castilletti, la biologa che nel 2020 all'Istituto Spallanzani di Roma ha fatto parte dell'equipe che ha isolato e sequenziato il Sars-Cov-2, il ceppo di coronavirus associato al Covid-19. Castilletti è stata in prima linea nei momenti più difficili della pandemia ed ora si è trasferita dallo Spallanzani all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar dove è responsabile del laboratorio di virologia e patogeni emergenti all'interno del dipartimento di malattie infettive e tropicali.

E da Negrar, Concetta Castilletti chiede di non sottovalutare la recrudescenza di morbillo che in questo periodo si sta verificando in Europa e in diversi Paesi del mondo. «Occorre riportare i livelli di copertura del vaccino al 95% della popolazione - ha detto la biologa ad Adnkronos Salute - Non dobbiamo abbassare la guardia sul fronte vaccino, il morbillo è una malattia non banale. Per questo serve una comunicazione a 360 gradi partendo dai medici di base, dai pediatri, dalle scuole, senza essere aggressivi ma convincenti. Il sistema di sorveglianza del morbillo in Italia funziona bene. Il virus muta ma non dobbiamo preoccuparci perché i vaccini funzionano».

Mentre sul coronavirus, la responsabile del laboratorio di Negrar parla di una nuova fase. «Tutti i dati finora a disposizione ci dicono che la variante Omicron non ha avuto l'impatto del primo Sars-Cov-2. Il virus si evolve sempre, ma incrociando le dita la situazione Covid è ampiamente gestibile e con numeri ridotti».