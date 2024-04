"La comunità incontra la psicologia", grande successo per la rassegna chiusa dalla lectio magistralis di Vittorino Andreoli

Vittorino Andreoli ha chiuso domenica la rassegna "La comunità incontra la psicologia" con la sua lectio magistralis: "La percezione del tempo in psicopatologia". Un'iniziativa che ha riscosso un ottimo successo, facendo registrare il tutto esaurito ad ogni data.

Il professor Andreoli ha incantato la platea e gli addetti ai lavori con un intervento lucido, ecologico e profondo su quanto il tempo vissuto, e percepito, definisca la nostra relazione con noi stessi, con gli altri e con il mondo.

Dalla depressione, all’ossessività alla schizofrenia, fino all’angoscia, Andreoli ha magistralmente attraversato i punti psicopatologici e non della psiche umana, soffermandosi sull’idea di "sincronizzazione dei tempi" per poter entrate in empatia e in sintonizzazione con l’altro.

Un intervento ricco e di spessore, corredato da aneddoti sulla carriera professionale de luminare.

La lectio magistralis è stata introdotta da Giuli Rinaldi, presidente del comitato "Verona e la Psicologia", organizzatore dell’evento, dall’assessora alle politiche scolastiche Elisa La Paglia e da Lisa Meneghelli, rappresentante dell’Ulss 9 scaligera .

«Il successo di questa rassegna è il frutto dell’ intreccio e del confronto avvenuto tra tutte le realtà in gioco per la salute mentale - ha detto Giulia Rinaldi -. Un confronto che ha visto il coinvolgimento delle istituzioni, dei professionisti privati, delle scuole, delle realtà del territorio, della popolazione e delle eccellenze della psicologia. Una comunità che si fonde e che diventa qualità emergente per creare un cambiamento».