Critico per il voto contrario di +Europa al governo, Pasetto annuncia: «Mi dimetto»

«Non far parte di una maggioranza e rimanere liberamente critici è cosa diversa da far rischiare al Paese una crisi istituzionale pericolosissima», dichiara Giorgio Pasetto

«La linea politica di +Europa in occasione del voto di fiducia al Governo Conte, mi ha trovato in profondo disaccordo». A dirlo è Giorgio Pasetto, politico veronese ed ormai ex coordinatore di +Europa Verona che, dopo il voto contrario di ieri sera al Senato, ha annunciato subito le sue dimissioni. La senatrice Emma Bonino prima della consultazione a palazzo Madama aveva esplicitamente dichiarato che non avrebbe votato la fiducia al governo Conte, una linea che l'ex consigliere comunale a Verona Giorgio Pasetto ha decisamente poco gradito.

«Ero e rimango convinto che mettere a rischio la tenuta dell'esecutivo in una condizione di perdurante emergenza per il Paese, - spiega quest'oggi Giorgio Pasetto - sia contrario ai principi di utilità della politica che sono sempre stati alla base del mio impegno. Non far parte di una maggioranza e rimanere liberamente critici è cosa diversa da far rischiare al Paese una crisi istituzionale pericolosissima». Insomma, la posizione di Pasetto parrebbe di capire essere quella di chi avrebbe preferito un voto favorevole al governo Conte, pure non entrando direttamente a farne parte.

«Per coerenza, a questo punto, - precisa oltre l'ex coordinatore di +Europa Verona - non posso continuare a ricoprire incarichi all'interno del partito e sono dunque inevitabili le mie dimissioni da coordinatore cittadino. +Europa, con i suoi ideali laici e liberal, rimane la mia casa politica, - ha poi però concluso Giorgio Pasetto - dalla quale parto per costruire un progetto innovativo, democratico e moderno per amministrare Verona, contro le intolleranze, gli oscurantismi e le mancanze di visione che ora la opprimono. Questo è da oggi il mio impegno».