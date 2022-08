Quest'anno niente "Santa Croce sotto le Stelle" e "VeronaLand", Zavarise (Lega): «Scelte politiche a discapito dei quartieri»

«Altro che liste civiche con l’attenzione ai quartieri, come sbandierato in campagna elettorale. L’amministrazione di sinistra si sta già distinguendo per scelte politiche che vanno a discapito proprio delle famiglie, delle attività commerciali e della vivibilità dei nostri quartieri». Il duro atto di accusa rivolto alla Giunta guidata dal sindaco Damiano Tommasi è arrivato nelle scorse ore da parte del consigliere comunale, nonché ex assessore al commercio, Nicolò Zavarise. L'esponente della Lega a palazzo Barbieri, fa riferimento in particolare a due iniziative che lo scorso anno erano state promosse dalla Pro Loco Verona, ovvero "Santa Croce sotto le Stelle" e "VeronaLand", riscuotendo un discreto successo, ma che a quanto si apprende non verranno più riproposte.

La stessa Pro Loco Verona, tramite una nota apparsa su Facebook, ha infatti annunciato: «A malincuore ci dispiace comunicare che, nonostante il successo riscontrato nel 2021, a seguito del parere negativo da parte dell’amministrazione comunale quest’anno non verranno realizzate le edizioni 2022 di "Santa Croce sotto le Stelle" e "VeronaLand". Ringraziamo gli operatori e i volontari per il supporto dato in questi mesi».

Post Facebook Pro Loco Veroa - 25 agosto 2022

Il consigliere comunale della Lega Nicolò Zavarise quindi aggiunge: «Sto ricevendo decine di telefonate da parte di residenti e commercianti che sono dispiaciuti e contrariati per questa inattesa decisione presa dall’attuale amministrazione a pochi giorni dall’inizio degli eventi. Il calendario era stato già approvato con delibera dall’amministrazione uscente, quindi l’attuale giunta avrebbe solo dovuto concedere come gli anni scorsi le necessarie autorizzazioni. Una formalità, dato che rispetto agli anni precedenti non c’erano più nemmeno da rispettare i rigidissimi protocolli imposti per le necessità di sicurezza dovuti al post-pandemia. Negando le autorizzazioni, le manifestazioni sono di fatto annullate», conclude Nicolò Zavarise.