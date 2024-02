Verona Domani compie 10 anni e mantiene Gasparato alla guida

Verona Domani ha celebrato il decimo anniversario della sua fondazione in occasione del congresso provinciale di ieri, 3 febbraio, all'istituto salesiano San Zeno. E il presidente Matteo Gasparato è stato riconfermato alla guida del movimento.

Il presidente ha sottolineato il percorso di crescita e consolidamento del movimento civico, evidenziando la presenza di numerosi rappresentanti nelle istituzioni locali, regionali e provinciali. «Abbiamo annoverato tra le nostre fila un vicesindaco e fino a sei consiglieri comunali a Verona, oltre ad assessori, presidenti di circoscrizione e presidenti di tutte le più importanti municipalizzate del capoluogo», ha aggiunto Gasparato, il quale ha affrontato la fase di rinascita del movimento dopo il congresso del 2019, durante il quale è emersa la necessità di recuperare i valori fondanti e l'entusiasmo iniziale.

Matteo Gasparato ha parlato della lezione appresa dalla mancata riconferma della precedente amministrazione di Verona, sottolineando l'importanza dell'unità del centrodestra nella città. Ed ha evidenziato l'impegno del movimento nel dialogo costruttivo con tutte le forze del centrodestra e anche con liste civiche che condividono un programma preciso. Verona Domani continua dunque a porsi come forza politica di centrodestra, favorevole a dialoghi costruttivi senza escludere a priori alcuna collaborazione.

Gasparato ha inoltre ribadito l’impegno per l’autonomia del Veneto, esprimendo gratitudine per il coraggioso impegno del Governo su questo e su altri fronti. E nel focus su Verona, Gasparato ha espresso la necessità di valutare attentamente le scelte dell'amministrazione attuale, ma sottolineando anche le numerose criticità in alcune decisioni. Il presidente ha affrontato tematiche importanti come la cultura, il turismo, l'interporto e ha proposto nuove idee per rendere Verona una città all'avanguardia.

Infine, il presidente ha annunciato la sua rielezione a capo del movimento, proponendo un coordinamento provinciale composto da una squadra eterogenea e qualificata. Ha sottolineato la sua volontà di lasciare il passo dopo un periodo limitato, dando spazio a nuove leve e garantendo una transizione graduale e coesa.

Il congresso provinciale di Verona Domani si è concluso con un forte messaggio di unità, prospettive future e impegno continuo verso la crescita e lo sviluppo della città di Verona e della provincia.

Questo è il nuovo consiglio direttivo di Verona Domani:

Come vicepresidenti:

• Massimo Girelli (con la qualifica di vicario)

• Anna Leso

• Paolo Rossi (coordinatore comunale di Verona)

Il segretario generale è Nicolò Ferrari.

E gli altri membri del consiglio sono:

• Nicola Spagnol (tesoriere)

• Marco Zandomeneghi

• Edoardo Lana

• Sergio Falzi

• Massimo Paci

• Luisa Favari

• Marco Falavigna

• Daniele Perbellini

• Giuliano Occhipinti

• Giuseppe Zanghi

• Nicolò Martini

• Thomas Laperna

• Sara Gasparini

• Stefano Sella

• Tomas Piccinini

• Katia Rigo

• Marco Rossi

• Fulvio Soave

• Nicolò Rebonato

• Riccardo Zoccatelli

• Fabio Venturi

• Denis Caccia

• Sara Pizzoli

• Barbara Guadagnini

• Matteo Guerra

• Michele Gruppo

• Silvia Fiorio

• Emily Riolfi

• Antonio Savio