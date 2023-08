L'annuncio di Flavio Tosi: «Sto lavorando a una legge per dare alle Regione il potere di contenere i lupi»

«Con altri colleghi parlamentari di centrodestra sto lavorando a una proposta di legge che permetta alle Regioni e agli enti locali di avere più poteri nel contenimento dei lupi». Ad annunciarlo attraverso una breve nota, mercoledì 9 agosto, è stato l’onorevole Flavio Tosi, deputato e coordinatore regionale veneto di Forza Italia. Tosi, in merito, ha fatto sapere di condividere i contenuti della mozione presentata oggi in Regione dal consigliere regionale forzista Alberto Bozza.

Il deputato veronese Flavio Tosi ha quindi voluto sottolineare che «il tema è complesso sul piano giuridico e coinvolge anche le direttive europee, ma lo Stato ha la possibilità di concedere poteri alle Regioni e agli enti locali sulle politiche e le azioni per il contenimento dei lupi». Secondo Tosi, infatti, «quello dei lupi è un problema che va risolto», in quanto «mette in pericolo le comunità montane e l’agricoltura».

In tal senso, Flavio Tosi ha ribadito così la sua posizione: «È giusto che anche in Veneto e in Lessinia si possano attuare le politiche di contenimento che ha adottato di recente la provincia autonoma del Trentino con Fugatti. Sono le Regioni ordinarie e le Province autonome le istituzioni più indicate per contenere il lupo, lo Stato deve devolvere a loro le competenze. Occorre muoversi prima che succeda una disgrazia», ha concluso l'esponente veronese di Forza Italia.

La proposta del consigliere Bozza

Sul tema era intervenuto anche il consigliere regionale di Forza Italia, che ha peraltro presentato una mozione in Regione per chiedere misure urgenti per il contenimento dei lupi e dei grandi predatori. «I lupi sono una minaccia per i nostri allevamenti. - ha dichiarato il veronese Alberto Bozza - In Lessinia la situazione è preoccupante, desta paura e allarme sociale e sta danneggiando agricoltura e turismo. Credo che il governo dovrebbe dare poteri, quantomeno temporanei data l’emergenza, alle Regioni. Dotare gli allevatori di ulteriori strumenti di difesa e autorizzarli, in caso di pericolo, a difendersi da soli, anche attraverso l’utilizzo di munizioni di gomma che spaventino e allontanino i lupi. Fermo restando, che il grande tema è quello di spostare i predatori verso luoghi meno antropizzati».

Bozza si è detto quindi preoccupato in particolare per la situazione in Lessinia, chiedendo che la Regione si attivi con il governo per definire soluzioni pratiche. Tra queste viene menzionata anche «la possibilità che gli allevatori - una volta formati e autorizzati e previa rendicontazione successiva - possano attivare sistemi di autodifesa, attraverso l’utilizzo di munizionamenti di gomma che spaventino e allontanino i lupi dalle loro proprietà e dalle aree di pascolo».

Lo stesso consigliere regionale Alberto Bozza ha infine sottolineato anche il "nodo politico" delle competenze nel contrasto ai predatori: «Le Regioni devono avere più autonomia decisionale, al pari delle Province autonome. Auspico che il governo possa agire anche in sede europea per consentire anche al Veneto una maggiore autonomia».