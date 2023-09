Tosi: «Permetteremo misure di contenimento di lupi e cinghiali»

«Il Parlamento legifererà con tempestività per permettere il contenimento di lupi e cinghiali». A dirlo è stato il deputato veronese di Forza Italia Flavio Tosi.

«La situazione per gli allevatori è pesantissima - ha spiegato Tosi - Ma il problema non riguarda nemmeno più solo la montagna e si sta estendendo alla città. Sono molteplici gli avvistamenti di questi grandi mammiferi in prossimità dei centri urbani. È chiaro che rappresentano un pericolo per il bestiame, ma anche per l’uomo».

Tosi ha inoltre ricordato che anche «la presidente dalla Commissione Europea Ursula Von Der Leyen si è espressa a favore di normative volte al contenimento e a riconsiderare lo status di protezione del lupo». Pertanto, «c’è anche margine politico per agire senza forzare la mano - ha aggiunto il parlamentare veronese - Inoltre le direttive europee sulla questione lasciano un grado di autonomia interpretativa agli Stati. E mentre l’orso è facilmente catturabile, lo stesso non si può dire per il lupo, per il quale devono essere consentite modalità di contenimento».