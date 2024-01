Stop al ritiro patente per chi supera i limiti tra i 20 e i 40 chilometri orari: approvato l'emendamento firmato Flavio Tosi

Secondo quanto comunicato da Forza Italia, è stato approvato in Commissione trasporti alla camera dei deputati l’emendamento al codice della strada presentato proprio da Forza Italia che «esclude la sospensione breve della patente per chi supera i limiti di velocità oltre i 20 km/h e non oltre i 40 km/h». Tale emendamento, di cui primo firmatario è il parlamentare veronese e vicepresidente Flavio Tosi, è stato portato avanti dal capogruppo in commissione Andrea Caroppo e si prefigge di «ripristinare un equilibrio nelle garanzie dei cittadini, perché è eccessivo punire addirittura con il ritiro della patente chi non rispetta i limiti nella modesta misura di 20 km/h», sottolineano in una nota gli stessi Tosi e Caroppo. I due parlamentati di Forza Italia quindi proseguono: «Spesso succede che molti automobilisti superino quei limiti pur non volendo e non accorgendosene. Il risultato sarebbe stato quello di creare un’ingiustificata ecatombe di sanzioni pesantissime».

Flavio Tosi ed Andrea Caroppo hanno poi annunciato che Forza Italia in Commissione trasporti seguirà questa «linea garantista» anche su altre questioni. In particolare sulla gestione delle Ztl e quella delle corsie preferenziali, fino alle modalità di utilizzo dei rilevatori di velocità. Ciò perché, rimarcano i due deputati forzisti, «se chiaramente è sacrosanto mantenere in azione tutti i sistemi di tutela e di sicurezza per contrastare gli incidenti stradali, e nessuno mette in discussione questo, tuttavia oggi nelle casistiche che registriamo si riscontra un eccesso di zelo di alcuni Comuni. Eccesso di zelo che - rimarcano gli esponenti di Forza Italia Flavio Tosi e Andrea Caroppo - a volte nasconde più volontà punitive e di fare cassa, ai danni soprattutto delle fasce economicamente più deboli della popolazione: a un operaio non possono essere notificate sanzione seriali per oltre 1.000 euro in una sola volta».

Venendo quindi alla stretta attualità, Tosi e Caroppo evidenziano: «Dovrebbe porci dei seri interrogativi il fatto che un soggetto come "Fleximan", il cui comportamento è esecrabile e va contrastato e punito severamente, venga inneggiato da decine di migliaia di persone sui social. Significa - concludono infine i due parlamentari di Forza Italia - che esiste una rabbia che monta in una larga fetta della popolazione per l’utilizzo eccessivo di sistemi sanzionatori nel codice della strada».