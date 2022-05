Sondaggio elezioni comunali 2022 a Verona: tre candidati principali, nessuno è perfetto

Proseguono le rilevazioni BiDiMedia sulle principali città al voto tra meno di un mese. Dopo Padova, tocca a Verona, una delle «roccaforti del centrodestra» dove, da quando si elegge direttamente il sindaco, il centrosinistra nella città scaligera ha vinto solo una volta nel 2002, ribaltando al ballottaggio lo svantaggio del primo turno.

Quest’anno, come noto, il centrodestra si presenta diviso: da un lato Lega e Fratelli d’Italia sostengono infatti il sindaco uscente Federico Sboarina (FdI), ma un’ampia coalizione che comprende Forza Italia, partiti minori e liste civiche sostiene Flavio Tosi, ex sindaco per due mandati che tuttora mantiene in città un certo consenso personale. Il centrosinistra ha pescato il suo candidato fuori dall'ambito strettamente politico: si tratta infatti dell’ex-calciatore Damiano Tommasi.

Le intenzioni di voto politiche

Prima delle comunali, vediamo lo scenario di partenza della città: «Che Verona sia città più a destra della media lo testimonia il fatto che Fratelli d’Italia sia primo partito, - affermano i sondaggisti BiDiMedia - nonostante la tendenza degli ultimi anni veda il centrosinistra primeggiare nelle città maggiori (Verona è con 257.000 abitanti il Comune più popoloso del Veneto, superando anche Venezia). Seguono a breve distanza il Pd, Lega in netto calo poco sotto il 20%. Dopo i primi 3 partiti, netto stacco con il quarto, FI, solo al 6%, il M5S e la federazione +Europa/Azione. Piccoli partiti di centrosinistra intorno al 2%, altre forze sopra al 8% complessivo. A differenza di altre città, - sintetizzano i sondaggisti di BiDiMedia - a Verona il ccentrodestra parte, almeno nella sua interezza, avanti di diversi punti».

Il gradimento della giunta e del sindaco uscente

Stando sempre ai dati forniti da BiDiMedia, il sindaco uscente Federico Sboarina «è apprezzato dal 36% dei veronesi». Sarebbe infatti questo l’«esito della domanda sulla fiducia nell’amministrazione uscente». Un risultato che BiDiMedia definisce «non lusinghiero per il sindaco» e che «costituisce un serio campanello d’allarme in vista del voto». In particolare, mette in evidenzia lo studio di BiDiMedia, «il 24% degli elettori di centrodestra ha poca o nessuna fiducia in Sboarina». L'ipotesi è che «probabilmente le divisioni elettorali pesano molto, nel decretare questi numeri».

Sondaggi BiDiMedia - Operato Sboarina

Le intenzioni di voto ai candidati

Anche il sondaggio BiDiMedia conferma una sensazione condivisa da molti in città, ovvero che il primo turno «difficilmente regalerà a Verona un sindaco eletto: questo il risultato delle intenzioni di voto ai candidati». Tuttavia, forte del sostegno dei maggiori partiti del centrodestra, l’uscente Sboarina «chiude la prima frazione nettamente in testa con il 42% dei consensi».

Il sindaco in carica, sempre stando al sondaggio, dovrebbe «sfidare al ballottaggio Damiano Tommasi». Il candidato di centrosinistra, infatti, «si ferma al 35%, lontano da Sboarina ma sufficientemente avanti rispetto a Tosi, che si attesta al 20%». I distacchi sono «abbastanza ampi da non immaginare facili cambiamenti», secondo BiDiMedia. Stando al sondaggio, l'unico altro candidato a superare il punto percentuale è Alberto Zelger, a capo di una coalizione alternativa costituita da tre liste compreso il Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi.

I dati delle liste

Come per le intenzioni di voto politiche, anche alle comunali «Fratelli d’Italia sarebbe primo partito», secondo il sondaggio BiDiMedia, pur con «percentuali inferiori dovute alle numerose liste civiche». A contendersi la seconda piazza, Pd e Lega, mentre ai piedi del podio troviamo la prima lista civica, quella del candidato di centrosinistra Tommasi, che otterrebbe un ottimo 11,5%. Lista Sboarina sindaco al 6%, Verona Domani – Coraggio Italia otterrebbe il 4,5% e Verona al Centro si fermerebbe appena sopra ai 3 punti.

La coalizione del centrodestra per Sboarina si attesta nel complesso su «valori molto simili al voto per il candidato sindaco». Il centrosinistra «si ferma invece al 35%, anche in questo caso valore simile a Tommasi». Stesso discorso per la coalizione a sostegno di Tosi «al 20%, tra cui spicca la civica del candidato vicina alla doppia cifra». In generale, al momento, gli aspiranti sindaco «non sembrano attrarre consensi personali al di fuori dei partiti e delle liste che li sostengono». Pertanto, commentano i sondaggisti di BiDiMedia, «decisivo sarà l’appeal dei candidati al ballottaggio».

Cosa succede se si arriva al ballottaggio?

La situazione «ingessata» del primo turno e la divisione del centrodestra porta a un esito del ballottaggio «quanto mai incerto», secondo BiDiMedia. Ricordiamo in particolare che questa analisi è stata realizzata prima del voto del primo turno, condizione che porta a grande volatilità: spesso infatti gli elettori dei candidati esclusi dal ballottaggio decidono chi appoggiare soltanto dopo aver visto chi accede davvero al secondo turno, portando a grande mutevolezza dei dati. I risultati che vedremo ora sono quindi da considerare come «una prima stima» che «potrebbe subire importanti variazioni».

Sondaggi BiDiMedia - Ballottaggio Sboarina Tommasi

Il dato più rilevante è la sfida aperta tra Sboarina e Tommasi: se infatti le sfide con Tosi in campo, stando alla rilevazioni BiDiMedia, «vedono sempre prevalere nettamente l’avversario di turno», quella tra il sindaco uscente e l’ex-calciatore «è assai serrata, con Sboarina avanti solo di 1,4 punti percentuali (50,7% a 49,3%), ben al di sotto del margine di errore». Questo dato, secondo BiDiMedia, è dovuto al «sostanziale disamore degli elettori di Tosi per Sboarina, tanto che nonostante la maggior vicinanza ideologica, preferiscono l’astensione se non il voto a Tommasi».

Sondaggi BiDiMedia - Ballottaggio Sboarina Tosi

Da ciò si deduce che «decisivo sarà il comportamento degli incerti e astenuti del primo turno». Per BiDiMedia, in conclusione, in questo momento il centrodestra nel complesso «resta più attrattivo in città» e se l’area si saprà ricompattare al ballottaggio allora «risulterà vincente». Al contrario, Tommasi «appare più apprezzato dei singoli candidati avversari», ma deve scontarsi con una notevole difficoltà, ovvero che «i veronesi non credono possa farcela». Secondo BiDiMedia, infatti, i cittadini di Verona non credono fino in fondo all'ipotesi di Damiano Tommasi sindaco eletto ed è dunque questo «lo scoglio principale che il candidato di centrosinistra dovrà superare in questo mese scarso di campagna elettorale». Dalle rilevazioni di BiDiMedia, solo il 16,9% di concittadini ritiene infatti che vincerà. Un candidato visto «come perdente», sintetizza BiDiMedia, potrebbe quindi effettivamente «perdere consensi verso chi è ritenuto più credibile (effetto bandwagon), oltre a scoraggiare i militanti».

Anche Flavio Tosi, pur indietro nelle intenzioni di voto, «appare più vincente di Tommasi», ma il favorito per i veronesi resta Sboarina. In conclusione, la sfida di Verona appare per BiDiMedia «tra le più incerte delle comunali 2022». Ogni candidato ha degli scogli da superare: Sboarina lo «scarso apprezzamento come uscente», Tommasi la «poca credibilità come vincitore», Tosi l’«assenza di una forte coalizione a sostegno».

Sondaggi BiDiMedia - Chi sara? il prossimo sindaco di Verona?