Aveva dato del cretino a Salvini, Da Re espulso dalla Lega

Gianantonio Da Re è stato espulso dalla Lega. L'europarlamentare, che era stato anche segretario del Carroccio in Veneto, è stato estromesso dal partito dopo il voto del consiglio direttivo regionale riunitosi a Padova. Come scritto da Nicola Cendron su TrevisoToday, 14 sono stati i membri del consiglio che hanno votato per l'espulsione, 5 i voti contrari alla cacciata ed 1 astenuto.

Durante la riunione del consiglio direttivo, il segretario regionale Alberto Stefani ha elencato 29 errori di comunicazione che sarebbero stati commessi da Da Re nel criticare la gestione della Lega da parte del segretario Matteo Salvini. Tra queste, il parere contrario ad un'ipotetica candidatura del generale Roberto Vannacci, ma soprattutto il chiaro insulto diretto al leader del Carroccio. In un'intervista, Da Re aveva riferito che i sondaggi in vista delle prossime elezioni europee danno la Lega intorno al 6%. Un risultato che, se venisse confermato, dovrebbe portare Salvini alle dimissioni secondo l'europarlamentare veneto. «O il cretino se ne va con le buone, o andiamo tutti a Milano e lo cacciamo con le cattive - ha dichiarato Da Re - Ormai la pensiamo tutti così, a partire da 80 parlamentari che aspettano solo i numeri del voto per muoversi. Anticipare il congresso in primavera a questo punto non serve: Salvini ci ha disintegrati e deve assumersene la responsabilità».

Quel "cretino" rivolto a Salvini è costato a Gianantonio Da Re il posto nella Lega. L'espulsione diventerà definitiva il prossimo 15 marzo, con il via libera del consiglio direttivo nazionale, ma Da Re non si arrende. Il politico trevigiano quasi sicuramente si candiderà a sindaco di Vittorio Veneto, paese da lui già amministrato in passato. E commentando il voto del consiglio direttivo regionale, l'europarlamentare ha parlato di «sentenza già scritta» contro una sua necessaria critica politica. E per Salvini, Da Re ha ritagliato il ruolo di usurpatore. «Mi hanno espulso dalla Lega per Salvini vicepremier, ma non dalla Lega Nord», ha dichiarato.