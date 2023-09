Forza Italia: «Campo da calcio di Via Montelungo aspetta ancora erba sintetica»

La riqualificazione dell'impianto sportivo di Via Montelungo tarda ad arrivare e da Forza Italia piovono accuse di immobilismo verso il Comune di Verona e la sesta circoscrizione. Accuse che il movimento civico Traguardi reputa ingiuste.

Questa mattina, 11 settembre, il consigliere comunale Alberto Bozza ha ricordato la proposta approvata dalla sesta circoscrizione e presentata dal consigliere di Lista Tosi e Forza Italia Andrea Braga. «Ancora a gennaio, abbiamo chiesto il rifacimento in erba sintetica e la messa a norma rispetto ai parametri della Figc del campo da calcio di Via Montelungo - ha dichiarato Bozza - Ma dal Comune non cogliamo segnali ufficiali in proposito».

Bozza ha dunque sollecitato l'intervento del Comune di Verona, insieme al suo collega di partito Luigi Pisa e ad Andrea Braga, il quale ha spiegato: «Sistemare l'impianto diventerebbe un fattore positivo per tutte le realtà sportive del quartiere e della città che potrebbero usufruirne». Il consigliere della sesta circoscrizione ha inoltre ricordato che la sua proposta impegna la giunta anche «a collegare il parcheggio delle vicine Piscine Belvedere agli spogliatoi del calcio, un modo per aiutare i genitori dei ragazzi che lì vanno ad allenarsi ed evitare che parcheggino sul lato di Via Montelungo, strada peraltro poco e male illuminata».

Ma di immobilismo è stata accusata anche la sesta circoscrizione, in cui vengono approvate le proposte della minoranza, come quella del consigliere Braga, «ma poi la circoscrizione non si batte unita per sottoporle con decisione alla giunta comunale. Chiediamo quindi maggiore attenzione e più impegno».

A Braga e ai consiglieri comunali di Forza Italia ha replicato il consigliere di Traguardi in sesta circoscrizione Michele Veronesi, che è anche presidente della commissione sport e politiche giovanili: «La riqualificazione dell'impianto sportivo di Via Montelungo è un tema sentito - ha dichiarato Veronesi - Braga sa bene, avendo partecipato lui stesso al sopralluogo che si è svolto pochi mesi fa con il sindaco Damiano Tommasi, che l'attenzione è alta e che prosegue il lavoro, di concerto con le società sportive e la circoscrizione, per trovare soluzioni adeguate a questa situazione. Parlare di immobilismo della circoscrizione ci sembra alquanto approssimativo alla luce del fine settimana che abbiamo appena trascorso all'insegna dello sport, con un ottimo successo in termini di partecipazione per l'evento Sesta Sport Games, organizzato sabato e domenica con la collaborazione di nove associazioni sportive e con Virtus Volley a fare da capofila. La rassegna, una prima assoluta per il nostro territorio, è riuscita a richiamare oltre 250 bambini e ragazzi che hanno potuto provare a praticare gratuitamente il basket, il rugby, il judo e tante altre discipline. Si sono svolti, inoltre, un triangolare di pallavolo e un torneo di basket con ben otto squadre partecipanti. Respingiamo decisamente al mittente queste generiche insinuazioni».