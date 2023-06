Lettera di Tommasi a Urso: «Ricostruzione fatta da Report non ci rispecchia»

Si è preso del tempo, ha pesato le parole, le ha comunicate privatamente e poi ha scelto il luogo per renderle pubbliche. Il sindaco di Verona Damiano Tommasi non ha taciuto dopo la messa in onda dell'inchiesta "Camere di commercio e camerati" da parte del programma televisivo di Rai 3 Report. E non poteva restare in silenzio dopo le polemiche su un membro della sua giunta, l'assessore Michele Bertucco, di cui erano state chieste le dimissioni.

Ieri, 31 maggio, Tommasi ha inviato al ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso una lettera per chiarire la posizione su quanto emerso nella trasmissione Report e in particolare sui progetti legati alla ricostruzione in Ucraina. E il tema è stato oggetto anche di una comunicazione da parte del sindaco durante il consiglio comunale. Consiglio comunale che poi ha votato all'unanimità la decisione di rendere pubblica la lettera scritta da Tommasi a Urso.

In "Camere di commercio e camerati" erano state trasmesse alcune dichiarazioni dell'assessore Bertucco sul ruolo logistico del Quadrante Europa nel progetto di ricostruzione dell'Ucraina. Quel Quadrante Europa che è gestito dal Consorzio Zai, di cui il Comune di Verona è socio. Dalle parole di Bertucco, però, era stato fatto intendere che il Comune fosse stato tenuto all'oscuro dal progetto portato avanti dal ministro Urso. Parole che hanno scatenato la smentita del ministro e le richieste di dimissioni di Bertucco avanzate dal consigliere Daniele Polato e dal senatore Matteo Gelmetti.

«Sicuramente il ruolo dell'interporto di Verona e della città e di quelle che sono le sue infrastrutture presenti sul nostro territorio relative alla mobilità ferroviaria ed europea, rappresenta una delle attività strategiche, su questo non credo ci siano dubbi - ha dichiarato il sindaco Damiano Tommasi al consiglio comunale - Quando si è deciso di organizzare gli incontri in merito al progetto di ricostruzione e collaborazione con l’Ucraina, alla prima riunione, effettuata online, è stato delegato a partecipare l’assessore Italo Sandrini. Successivamente ho chiesto che le convocazioni arrivassero anche alla mia segreteria, ma questo non è avvenuto ed è stato sempre invitato l’assessore Sandrini. Alla data della trasmissione, comunque, erano state fatte sicuramente delle riunioni. L’assessore Bertucco non ha mai dichiarato di non sapere ma che sulla domanda fatta da Report "Le è chiaro cosa ha progettato, cosa ha ideato il ministro Urso a Verona?" per lui la cosa "non era chiara" ed ha chiesto che il Comune fosse reso partecipe di quelle che sarebbero state le intenzioni. Sulla questione in questi giorni ho avuto diverse interlocuzioni con il ministro Urso ed ho inviato a lui una lettera di chiarimento».

Nella lettera, Tommasi ha stigmatizzato «le modalità con cui sono state inserite le dichiarazioni dell'assessore Michele Bertucco nel servizio andato in onda durante la trasmissione Report». Il problema, dunque, per il sindaco è stato il modo in cui era stata montata un'intervista che, tra l'altro, era anche vecchia perché realizzata a inizio marzo. La ricostruzione fatta da Report, quindi, «non rispecchia affatto il pensiero né l'idea della nostra amministrazione in merito», ha scritto Tommasi.