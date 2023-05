Querele e richieste di dimissioni per Bertucco dopo inchiesta Report sul ministro Urso

Un ministro con cui sarebbe difficile interfacciarsi senza l'aiuto di "facilitatori", da pagare per la loro consulenza. Un ministro che avrebbe messo il Quadrante Europa di Verona tra i cardini logistici per la ricostruzione post-bellica dell'Ucraina senza un pieno coinvolgimento del Comune di Verona, socio del Consorzio Zai che gestisce il Quadrante Europa. Un ministro che ha arruolato nella sua segreteria un ex ultras dell'Hellas Verona, già segretario dell'ex sindaco di Verona Federico Sboarina, per incarichi non chiaramente specificati. Questa è l'immagine del ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso descritta da un'inchiesta andata in onda lunedì scorso, 29 maggio, nel programma televisivo di Rai 3 Report. Un'immagine che, però, secondo lo stesso ministro sarebbe costruita su false informazioni ed avrebbe un chiaro intento diffamatorio.

È passata anche da Verona l'inchiesta intitolata "Camere di commercio e camerati" realizzata da Luca Chianca e trasmessa da Report. È passata da Verona perché l'inchiesta è costruita attorno al ministro Adolfo Urso, il quale è venuto più volte nel capoluogo scaligero. E in una delle sue ultime visite più importanti, Urso ha ribadito l'importanza strategica del Quadrante Europa ;per il progetto di ricostruzione dell'Ucraina distrutta dalla guerra contro la Russia.

Proprio su questo tema, nel servizio di Chianca, è intervenuto l'assessore al bilancio del Comune di Verona Michele Bertucco, il quale ha chiesto un maggiore coinvolgimento in questo progetto, essendo il Comune uno dei principali soci di chi gestisce il Quadrante Europa, ovvero il Consorzio Zai.

Ma non basta. In "Camere di commercio e camerati" si insinua che non sarebbe facile per le imprese allacciare rapporti con il ministro Urso. E viene citato come esempio un'azienda che ha avuto modo di presentarsi a Urso solo grazie all'intermediazione di una donna, il cui ruolo sarebbe proprio quello di fluidificare i rapporti con le istituzioni.

Infine, l'inchiesta mostra anche la presenza nella segreteria del ministro di un veronese, Umberto Formosa, il quale ha lavorato nella segreteria dell'ex sindaco di Verona Federico Sboarina e che guadagna 70mila euro all'anno per mansioni non esplicitate.

Su tutto, il ministro Urso ha replicato con una lunga nota. E insieme a lui sono intervenuti anche i veronesi Daniele Polato, consigliere comunale e regionale, ed il senatore Matteo Gelmetti.

«In merito alla notizia del tutto falsa, con cui è stato realizzato un intero servizio giornalistico con chiaro intento diffamatorio, secondo cui vi sia la necessità di facilitatori per incontrare il ministro Urso, si precisa che in questi oltre 7 mesi di governo sono stati circa 400 gli incontri, con aziende, associazioni di impresa o istituzioni, tenuti dal ministro delle imprese e del made in Italy - si legge nella nota diffusa dal Ministero - Urso ha inoltre partecipato a 221 eventi in presenza o in remoto e ha inviato 104 messaggi scritti e 39 videomessaggi a iniziative organizzate da associazioni, enti o imprese per i quali gli stessi avevano chiesto una interlocuzione diretta con il ministro». Sarebbero state tante, dunque, le imprese che «hanno avuto la possibilità di interloquire direttamente con il ministro, senza bisogno di alcun facilitatore».

E sulla questione del Quadrante Europa e delle dichiarazioni di Bertucco, dal Ministero viene precisato che il Comune di Verona non è stato tenuto all'oscuro del progetto logistico-infrastrutturale per la ricostruzione dell’Ucraina. «Alla prima presentazione pubblica, sono intervenuti accanto al ministro Urso il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il presidente della Provincia di Verona Manuel Scalzotto e il presidente della Camera di Commercio di Verona - conclude la nota ministeriale - E agli incontri operativi ha partecipato, in rappresentanza del sindaco, l’assessore Italo Sandrini».

Politico e legale è invece il contrattacco di Polato. Dal punto di vista politico, il consigliere veronese di Fratelli d'Italia ha chiesto le dimissioni di Bertucco, il quale sarebbe stato smentito da ministro Urso. «Gravi sono le affermazioni dell’assessore Bertucco che, o agisce in malafede sapendo di mentire, o cosa ancor più grave, non è a conoscenza di quello che succede all’interno della giunta e dell’amministrazione comunale, dimostrando incapacità amministrativa, sanabile solo con le sue immediate dimissioni - ha dichiarato Polato - Il sindaco Tommasi non può affidarsi ad un assessore, che lo rappresenta in una trasmissione nazionale, che con le sue "false dichiarazioni" getta scredito al ministro Urso, alla città di Verona e a tutti coloro che si adoperano nell’interesse della comunità veronese».

Polato, tra l'altro, è presente all'interno dell'inchiesta di Report. Ed ha risposto a Luca Chianca in merito alla sua azienda di famiglia che trarrebbe beneficio dal progetto di ricostruzione dell'Ucraina. Viene dunque fatto intendere che ci sarebbe un potenziale conflitto d'interesse. Per questo, Daniele Polato non ha escluso le vie legali. «A tutela della mia onorabilità e della azienda di cui sono socio ho dato mandato ai legali di valutare il servizio di Report ed eventualmente denunciare autori, conduttore e tutti coloro che hanno riportato informazioni lesive della mia persona e della mia azienda».

Ed oltre a Polato anche Gelmetti ha chiesto le dimissioni di Bertucco. «Ha mentito sapendo di mentire, con chiare intenzioni diffamatorie ai danni del ministro Urso e del governo Meloni - ha detto il senatore veronese - Facendolo ha però anche danneggiato l’immagine di Verona, città che dovrebbe rappresentare e amministrare e non ledere, anche rispetto al ruolo che dovrà ricoprire nell’ambito della ricostruzione dell’Ucraina. Chiedo le dimissioni dell'assessore Bertucco, che si è dimostrato inadeguato a ricoprire un ruolo di governo nella città di Verona».

Infine, Bertucco sarà anche querelato da Umberto Formosa. Nell'inchiesta andata in onda su Rai 3, Bertucco ha infatti dichiarato che Formasa «nella sua carriera è più noto come pluri-daspato». Parole a cui hanno fatto seguito quelle del giornalista Paolo Berizzi, il quale ha detto che Formosa «è detto "il picchiatore" ed è passato dalla curva dell'Hellas Verona al palazzo». Ma, replicando a Report, Formosa ha dichiarato di non avere precedenti penali e di non essere sottoposto a misure di prevenzione.