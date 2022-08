Dal trasporto pubblico gratuito alla sicurezza, otto proposte dei sindaci Pd. Zardini: «Sono i bisogni degli italiani»

«Sottoscrivo in pieno quanto proposto dai sindacci del Pd al nostro segretario Enrico Letta: i punti sono chiari e descrivono perfettamente i bisogni della stragrande maggiornaza degli italiani». Lo afferma in una breve nota il deputato veronese Diego Zardini, il quale poi ricorda i capisaldi delle proposte avanzate dai sindaci: «Città più verdi, cura dell'ambiente, sanità territoriale, attenzione alle precarietà sociali ed economiche, trasporto sostenibile e gratuito, asili nido per tutti, sburocratizzazione, sviluppo delle aree decentralizzate e soprattutto sicurezza».

Onorevole Diego Zardini (Pd) - foto profilo Facebook ?

Lo stesso esponente veronese del Pd Diego Zardini quindi evidenzia: «Sono temi su cui è giunto il momento di dire la nostra e di lavorare, con il faro delle nostre idee progressiste e sociali. È giunto il momento di dire e fare la nostra», ribadisce Zardini. Nel dettaglio, le otto idee che i sindaci e le sindache democratiche hanno deciso di mettere in campo per il paese, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, sono le seguenti:

Città verdi per crescere. Più sanità pubblica e più territorio. La casa contro la povertà. Una nuova cultura per l’infanzia. Trasporto pubblico gratuito e cura del ferro. Un paese più semplice e più veloce. Sviluppo diffuso nei Comuni più piccoli, nelle aree interne e di montagna. Città più sicure per una migliore qualità della vita

«Si tratta - afferma il coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci - di alcuni spunti programmatici che vogliamo dare al Pd e al nostro segretario Enrico Letta. Frutto dell’esperienza di governo locale e di anni di lavoro sul territorio. Le città sono il luogo nel quale riusciamo a concretizzare il riformismo, in questi otto punti abbiamo riassunto i valori che seguiamo come stelle polari della nostra azione, come l’uguaglianza, la libertà, la sostenibilità, ma che concretamente siano in grado di risolvano i problemi del paese».