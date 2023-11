La prima circoscrizione approva la proposta di Traguardi per introdurre la Ztl nel quartiere di Santo Stefano

«Il Consiglio della prima circoscrizione ha approvato l’istituzione della Ztl nel quartiere di Santo Stefano». Lo riferisce una nota di Traguardi, spiegando appunto che la proposta «ha ricevuto il sostegno unanime dei gruppi di maggioranza» ed era contenuta in un ordine del giorno presentato dalle consigliere di Traguardi Chiara Consolo (anche vicepresidente della circoscrizione) e Beatrice Rappo (presidente della commissione mobilità).

«Lo spazio da restituire alla socialità è uno dei temi su cui stiamo lavorando», hanno commentato Consolo e Rappo che poi proseguono: «Il quartiere di Santo Stefano è da sempre molto attrattivo, essendo caratterizzato anche dalla presenza di numerose scuole ed essendo strategico per i turisti, data la presenza della funicolare e la vicinanza ad alcuni dei principali punti di interesse della città. È necessario, quindi, diminuire la pressione veicolare sull'area per venire incontro ai residenti che chiedono una migliore vivibilità, senza limitare gli spazi per gli esercenti».

Con queste premesse, l’ordine del giorno sollecita l’amministrazione comunale ad espletare «tutte le procedure necessarie per istituire una zona a traffico limitato nel quartiere, collocando un varco per il controllo degli accessi in via Fontanelle (che diventa via Madonna del Terraglio) e individuando una soluzione per regolare l’ingresso e l’uscita anche da via Cigno, così da vietare il transito ai mezzi non autorizzati». La proposta, hanno precisato ancora Consolo e Rappo, nasce dal «dialogo con il Comitato Santo Stefano e da un confronto con i residenti e i commercianti della zona» che il movimento Traguardi aveva promosso qualche mese fa.

«In quell’occasione, - hanno sottolineato le consigliere di Traguardi - era stata evidenziata da più parti la necessità di potenziare la sicurezza stradale in questo quartiere che, per tutti i motivi già citati, è un attrattore enorme di pedoni di tutte le età, ma allo stesso tempo deve fare i conti con un grande flusso di veicoli che viaggiano a velocità spesso non idonea su alcune strade particolari come via Santo Stefano e via Madonna del Terraglio. Traffico lento significa quartieri più vivaci, sicuri e sostenibili. Siamo convinte - hanno concluso le due consigliere - che la Ztl potrà contribuire a favorire la fruizione dell'area da parte di tutti coloro che, a vario titolo, la frequentano».