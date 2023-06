Peschiera, in 5 appalti per 27 milioni in tempi record e senza contenziosi

È di 27 milioni di euro il valore complessivo degli appalti gestiti negli ultimi 5 anni dal Comune di Peschiera del Garda. Procedure che, spiegano dall'Amministrazione, sono state aggiudicate in tempi record e senza alcun contenzioso: appena 36 giorni dall’apertura della procedura alla sua chiusura, mentre Anac (Autorità nazionale anticorruzione) aveva fissato i limiti temporali per concludere l’iter in 4 mesi.

Un risultato questo che in vista dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, fissata per il 2 luglio, assume un valore ancora maggiore. Il nuovo codice richiede che ogni stazione appaltante abbia la disponibilità di una “piattaforma di approvvigionamento digitale” certificata, costituita dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici utilizzati per la gestione dei contratti pubblici: strumento di cui il Comune arilicense è già dotato.

Risultati che hanno permesso a Peschiera di “qualificarsi” in vista dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti con il punteggio massimo, aggiudicandosi il primo livello. In termini pratici, ciò significa che l'Amministrazione potrà fare gare senza limiti di valore, mentre i Comuni che non sono riusciti a rispettare gli standard richiesti, non avranno la possibilità di fare appalti e quindi dovranno interrompere l’attività amministrativa.

«Peschiera è un gioiello anche da questo punto di vista - ha detto il sindaco Orietta Gaiulli -. Non solo per la cura che abbiamo e abbiamo sempre avuto per il paese ma anche per tutto quello che da fuori non si vede. Per quella macchina che dietro le quinte svolge un lavoro immane per rendere possibile che le idee e i progetti si trasformino in realtà. I numeri degli appalti, le tempistiche, il livello che abbiamo raggiunto premia le nostre competenze. E se siamo riusciti a realizzare tutto questo è grazie al lavoro e alla competenza del nostro segretario comunale, il dottor Stefano Venturi, e a tutti gli uffici del nostro Comune».

Ringraziamenti doverosi quelli del Primo cittadino per l’aver ottenuto la qualificazione di massimo livello. «Questo risultato - prosegue Gaiulli - ci permette di guardare al futuro e ai progetti che abbiamo in cantiere con grande serenità. Possiamo procedere con l’attività amministrativa senza nessun tipo di vincolo, mentre ci sono tanti comuni che si dovranno fermare».

Non solo, Peschiera si mostra un'eccellenza anche in un altro ambito. Come spiega il segretario comunale Stefano Venturi, «il Comune è stato uno dei primi comuni in Italia ad attuare un affidamento dei servizi nella forma della co-progettazione, un istituto innovativo la cui rilevanza è stata di recente sottolineata anche dalla Corte Costituzionale».

Si tratta della riqualificazione dell’ex Casa di Riposo Franco Gandini, da poco inaugurata come centro polifunzionale e “casa” delle associazioni di Peschiera. La co-progettazione ha permesso, al di là della realizzazione dell’opera in sé, di coinvolgere realtà del terzo settore in progetti di interesse per tutta la collettività, diventandi un esempio di cittadinanza attiva e di coesione sociale.

«Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto fino qui - ha detto Gaiulli - e ancora di più delle possibilità che abbiamo per il futuro. Il 2 luglio, data che metterà in difficoltà molti enti pubblici, ci troverà preparati e sono molto le opere che abbiamo in cantiere».

Solo per citarne alcune: la riqualificazione del lungolago Garibaldi, il cui progetto preliminare è già pronto, e la riqualificazione del Carlo Anti. La vecchia scuola, che fu asilo negli anni Ottanta, diventerà sede stabile dei servizi sociali di Peschiera: un progetto già finanziato con 855mila euro.