«Scippo a Verona Sud» per i parcheggi scambiatori e Cà di Cozzi

Mercoledì scorso, 30 novembre, il consiglio comunale di Verona ha dato il via libera al finanziamento dei parcheggi scambiatori di Verona Est e Cà di Cozzi, opera connessa alla realizzazione del filobus. «Ma i soldi per i parcheggi scambiatori di Verona Est sono stati scippati a Verona Sud», hanno dichiarato i consiglieri di minoranza che giovedì hanno dato parere contrario al provvedimento.

Per coprire parzialmente i costi dei parcheggi scambiatori a Cà di Cozzi sarà usato il denaro residuo dei fondi erogati per la realizzazione di parcheggi nell’area di Verona Sud, ovvero più di 2 milioni di euro provenienti dalle casse di Fondazione Cariverona per le opere compensative degli ex Magazzini Generali, oggi sede di Eataly.

«È stato sancito il dietrofront dell’assessore Michele Bertucco - ha dichiarato l'ex sindaco Federico Sboarina - Nel 2017, da consigliere, Bertucco diceva che la monetizzazione delle opere compensative era il fallimento della politica e quindi che almeno i soldi venissero investiti in zona. Ci credeva a tal punto da chiedere ai comitati di cittadini l’elenco delle criticità su cui investire i milioni "prima che una nuova sterzata politica metta in dubbio questi soldi". Allora mai più Bertucco immaginava che la sterzata politica l’avrebbe fatta lui. Un vero autogol politico, soprattutto perché non avevano motivi concreti per girare i due milioni in altri quartieri visto che l’avanzo di bilancio del 2021 ha disponibilità di risorse. Ma l'autogol è anche di Traguardi che in campagna elettorale parlava di "Verona sud penalizzata dall’intervento dei privati senza garantire un ritorno alla collettività"».

Il consigliere della Lega Nicolò Zavarise ha descritto il voto della maggioranza come «una scelta politica imbarazzante. Si sono riempiti la bocca di attenzione ai quartieri e di necessità di dare maggiori risorse, poi alla prima occasione utile dirottano i soldi altrove».

L'assessore Bertucco ha però rovesciato le accuse sugli ex amministratori che ora dall'opposizione portano avanti un «teatrino della politica».

«Chi è responsabile del "sacco" di Verona Sud accusa l'attuale amministrazione di dimenticare i cittadini di Verona Sud, ma le cose non stanno così - ha dichiarato Bertucco - Per permettere di portare avanti i progetti dei parcheggi scambiatori voluti dalle passate amministrazioni ma mai finanziati abbiamo inserito nella variazione di bilancio i finanziamenti necessari utilizzando anche una parte del contributo di Fondazione Cariverona previsto sempre dalle passate amministrazioni per la realizzazione del Parcheggio della Genovesa. E ricordo che l'utilizzo dell'avanzo libero di bilancio viene valutato con attenzione da parte delle amministrazioni, non è utilizzabile a comando e che nelle prossime settimane arriveranno in consiglio comunale due debiti fuori bilancio milionari derivanti ancora dalle opere per i mondiali del 1990. Insomma, tanta propaganda per nulla».