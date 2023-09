A Valeggio sul Mincio Claudio Pezzo è stato nominato nuovo assessore per la gestione del verde pubblico

Novita? nella giunta di Valeggio sul Mincio guidata dal sindaco Alessandro Gardoni: Claudio Pezzo e? infatti il nuovo assessore con delega a servizi e manutenzioni, associazionismo e agricoltura. Pezzo, classe ’68, professionalmente attivo nel settore agricolo valeggiano, nel 2019, in seguito alla vittoria delle elezioni da parte della lista a sostegno di Gardoni, era stato indicato dal nuovo sindaco quale consigliere delegato all’agricoltura. Ora, secondo quanto annunciato dal Comune, è arrivata la "promozione" ad assessore, in sostituzione di Alessandro Remelli dimessosi nei giorni scorsi per «ragioni personali».

«Ringrazio il sindaco Gardoni della fiducia in me riposta - ha dichiarato il neoassessore Claudio Pezzo - che ricambiero? mettendo a disposizione dell’amministrazione entusiasmo e determinazione, per creare sinergie efficaci e progetti utili alla collettivita?». Il sindaco Alessandro Gardoni ha commentato così la novità: «Claudio e? una persona credibile, affidabile e competente, che sapra? apportare esperienza e valore nel raggiungimento degli obiettivi ancora da perseguire fino alla fine del mandato. Potra? contare sulla collaborazione massima da parte mia, della giunta e degli uffici e insieme a tutta la squadra continueremo a dare le risposte attese dai cittadini anche sul versante della gestione del verde pubblico, con un nuovo slancio».

Ringraziando l’assessore uscente Alessandro Remelli «per la serieta? e la dedizione con cui ha svolto il suo ruolo», il primo cittadino valeggiano Gardoni ha quindi chiarito: «Quest’estate abbiamo dovuto affrontare alcune problematiche legate allo sfalcio dei prati nei parchi pubblici e lungo le strade per almeno due motivi che ci hanno imposto di rimodulare le priorita?. Da un lato, la carenza di personale della cooperativa affidataria del servizio di manutenzione ordinaria con rallentamenti dei lavori per cause non imputabili all’amministrazione comunale, dall’altro, la grandinata dello scorso 25 luglio che ha provocato danni per oltre 300mila euro al patrimonio pubblico del nostro comune. Non e? un alibi, - ha sottolineato il sindaco Gardoni - ma un dato di fatto, con i cittadini valeggiani vogliamo essere chiari e trasparenti oltre a scusarci per gli eventuali disagi subiti. Al contempo - ha poi concluso Gardoni - vogliamo rassicurarli sul fatto che abbiamo superato ogni criticita? e camminando per Valeggio possono vederlo con i loro occhi».